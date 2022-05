Trame Una vita: anticipazioni su INMA e GUILLERMO SACRISTAN

Nell’ultima stagione della telenovela Una Vita, ambientata nel 1920 dopo un salto temporale di cinque anni, ci saranno tantissimi nuovi ingressi. Oggi vi parliamo di Inma Tordera (Inma Sancho) e del nipote Guillermo Sacristan (Julio Peña), ossia i nuovi proprietari del Nuovo Secolo XX. Come facilmente prevedibile, il loro arrivo non passerà inosservato agli abitanti di Acacias…

Una Vita, news: attesa per l’arrivo dei nuovi proprietari del ristorante

Come vi abbiamo già anticipato di recente, il locale verrà acquistato da Carmen Sanjurjo (Maria Blanco) e Rosina Rubio (Sandra Marchena) poco prima dell’attentato anarchico che rovinerà la vita di diversi abitanti del quartiere. Dato che Carmen morirà in seguito all’esplosione della bomba, Ramon (Juanma Navas) si libererà in fretta e furia del locale, mentre Liberto (Jorge Pobes) sarà costretto a venderlo quando, a causa di un investimento sbagliato in borsa, entrerà in grosse difficoltà economiche.

Dunque il Nuovo Secolo XX resterà chiuso per diversi anni, ma le cose cambieranno quando sia Servante (David V. Muro) e sia Jacinto (Jona Garcia) entreranno a conoscenza del fatto che è stato acquistato da dei misteriosi “sacrestani”. Tutto ciò però sarà frutto di un grosso equivoco…

Una Vita, spoiler: Inma e Guillermo sono i nuovi gestori del Nuovo Secolo XX

Eh sì: in realtà, i proprietari dell’attività commerciale non saranno alcuni “sacrestani” ma i Sacristan. Insomma, Servante e Jacinto avranno scambiato il cognome dei nuovi arrivati per una professione. Nello specifico, ad aprire il ristorante saranno Inma e il nipote Guillermo, unico erede del figlio Pascual (Octavi Pujades); quest’ultimo, almeno inizialmente, non arriverà ad Acacias.

L’arrivo dei due parenti, come facilmente prevedibile, desterà l’interesse di tutti i residenti del quartiere, in primis quello di Fabiana (Inma Perez Quiros) che, oltre ad invitare Inma a non dare ascolto alle idee stralunate di Servante, le darà dei consigli per far breccia nel cuore dei signori in vista dell’imminente inaugurazione. E proprio in tal senso, bisognerà fare attenzione a ciò che succederà proprio in quel giorno…

Una Vita, trame: il ristorante dei Sacristan non piace ai residenti di Acacias!

Vi anticipiamo che il menu del ristorante di Inma sarà completamente casereccio e differente da quello sofisticato a cui gli abitanti si erano abituati prima con Felicia (Susana Soleto) e poi con gli Olmedo. Appena metteranno piede nello stabile, Rosina, la sorella Hortensia (Amaia Lizarralde) e l’altezzosa arricchita Alodia (Abril Montilla) si mostreranno quindi disgustate dall’odore dei piatti e dal modo in cui il Nuovo Secolo XX sarà stato trasformato in trattoria, cosa che porterà Bellita (Maria Gracia) a portarle via da lì prima che montino un vero e proprio scandalo.

Il flop dell’inaugurazione avrà ovviamente delle ripercussioni nei giorni successivi, dato che nessuno si presenterà al ristorante ed Inma rischierà di fallire prima ancora di cominciare. Tuttavia, la ristoratrice potrà contare sull’aiuto di Fabiana per tentare di risollevarsi…