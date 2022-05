Trame Una vita: anticipazioni sul nuovo corso di FELIPE

Che cosa succederà dopo il salto temporale di cinque anni che trasporterà gli eventi di Una Vita dal 1915 al 1920? In particolare, i telespettatori dovranno prestare attenzione a ciò che farà Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), dato che apparirà ben lontano dall’avvocato attento e rispettabile che, attualmente, il pubblico sta vedendo…

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 8 e 9 maggio: Miguel scopre Daniela!

Una Vita, news: Felipe, la bomba e la morte di Natalia

Tutto coinciderà con l’attentato anarchico che rovinerà la vita a diversi abitanti di Acacias. Nel momento in cui Soledad Lopez (Silvia Marty) piazzerà la bomba nel quartiere, cosa che porterà alla morte di Antonito (Alvaro Quintana), Carmen (Maria Blanco) e don Hilario (Nicolas Degliantoni), Genoveva Salmeron (Clara Garrido) scoprirà infatti che Felipe è uscito dal carcere; ciò le farà capire che Natalia Quesada (Astrid Janer) ha confessato agli inquirenti di aver ucciso Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez), scagionando di fatto l’Alvarez Hermoso che lei, invece, aveva incastrato.

Visto che vorrà evitare ad ogni costo che confessi alla polizia il suo coinvolgimento nel crimine, Genoveva assolderà dunque una detenuta che, con la complicità delle guardie, impiccherà Natalia, facendo passare il tutto per suicidio. Questo sarà la goccia che farà traboccare il vaso nella psicologia (già decisamente compromessa) di Felipe…

Una Vita, spoiler: Felipe fuori di testa e accudito da un infermiere

Eh sì: vi anticipiamo che, cinque anni dopo, Felipe non si sarà ancora ripreso e, oltre al dispiacere per la morte di Natalia, verrà preso dalle crisi d’ansia ogni volta che penserà a quanto è successo nell’attentato, finendo per piangere ogni volta che ricorderà i tantissimi corpi presenti nel rione in seguito alla deflagrazione dell’ordigno.

Come se non bastasse, visto che non uscirà di casa ed accetterà soltanto le visite di Ramon (Juanma Navas), Felipe avrà bisogno di essere assistito in tutto e per tutto da Gerardo (Paco Blázquez), un infermiere con cui avrà un rapporto abbastanza conflittuale. Insomma, l’Alvarez Hermoso sarà praticamente impazzito e la situazione, almeno inizialmente, non accennerà a migliorare…

Una Vita, trame: Lolita fa una richiesta a Felipe

Una scossa al controverso status mentale di Felipe potrebbe però arrivare da Lolita (Rebeca Alemany): dato che il Comune vorrà dedicare al defunto marito la piazza di fronte al ristorante, chiuso anch’esso dal giorno dell’attentato, la donna chiederà all’Alvarez Hermoso di fare il discorso in onore di Antonito. A sorpresa, Felipe non risponderà negativamente a Lolita, tant’è che le prometterà che farà di tutto per scriverlo e presentarsi in strada, dopo tanto tempo, per assolvere il suo compito.

L’iniziativa di Lolita colpirà però in negativo Ramon, già riluttante all’idea di una piazza dedicata al figlio. E così il “buon gesto” della donna verso Felipe si tramuterà in un nuovo motivo di scontro…