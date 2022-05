Trame Una vita: anticipazioni su Rosina Rubio

Tante novità in arrivo per Rosina Rubio (Sandra Marchena) nell’ultima stagione della telenovela Una Vita. Oltre a dover affrontare delle grandi problematiche economiche con il marito Liberto (Jorge Pobes), per via di un investimento in borsa andato male, la donna avrà infatti a che fare con l’arrivo improvviso ad Acacias della sorella Hortensia (Amaia Lizarralde) e della giovane nipote Azucena (Judith Fernández). Ciò porterà ad una serie di fraintendimenti, finché la donna non scoprirà qualcosa di “terribile” sulla parente…

Una Vita, news: Hortensia e Azucena arrivano ad Acacias

Come abbiamo avuto modo di anticipare, le ultime 80 puntate della soap iberica saranno ambientate nel 1920, ossia cinque anni dopo l’attentato anarchico che devasterà la vita di diversi abitanti del quartiere. Anche se non avranno perso nessuno dei loro cari, Rosina e Liberto non se la passeranno affatto bene e, proprio a causa del sopracitato investimento sbagliato, saranno in ristrettezze finanziarie, motivo per il quale avranno dovuto vendere quasi tutti i loro beni immobili, fatta ovviamente eccezione dell’appartamento situato al civico 38 di Acacias.

Nel momento in cui scoprirà che la sorella Hortensia e la nipote Azucena stanno arrivando per una breve visita, Rosina si farà prendere dal panico perché, ovviamente, nessuno dei suoi vicini saprà che lei e Liberto sono praticamente in bancarotta. E il suo nervosismo aumenterà ulteriormente quando le sue “ospiti” si presenteranno con un giorno d’anticipo…

Una Vita, trame: che cosa nascondono Hortensia e Azucena?

Eh sì: nonostante il parere contrario di Liberto, Rosina chiederà a Casilda (Marita Zafra) di comprare del cibo prelibato affinché né Hortensia e né Azucena, per il breve tempo che saranno ospiti, possano accorgersi del fatto che non hanno più praticamente un soldo. D’altro canto, anche Hortensia si comporterà in maniera decisamente bizzarra, dato che – nel corso di un dialogo con Azucena – parlerà di un ipotetico “segreto” e le dirà che intende comunicare ciò che deve alla sorella quando sarà il momento più opportuno.

Comunque sia, date le spese pazze, Liberto inviterà Rosina ad essere chiara con Hortensia quanto prima, per chiederle quanto effettivamente intenda trattenersi ad Acacias. Durante il chiarimento, Rosina scoprirà così una terribile verità…

Una Vita, spoiler: anche Hortensia non ha più soldi!

Una volta che verrà messa alle strette, Hortensia confesserà infatti a Rosina di essere andata da lei per chiederle un prestito, dato che ormai non ha più denaro per mandare avanti la casa ereditata dai loro genitori. Tali parole, del tutto inaspettate, spingeranno così anche Rosina ad essere sincera con Hortensia, cosa che porterà le due sorelle Rubio a capire che non si possono aiutare a vicenda poiché entrambe sono ad un passo dalla povertà.

A quale tipo di soluzione penseranno quindi le due parenti? A metterci bocca penserà Liberto, il quale si sforzerà di trovare un piano adeguato affinché lui, Rosina, Hortensia e Azucena possano vivere sotto lo stesso tetto, seppur risparmiando, senza che manchi loro nulla. Ma siamo proprio certi del fatto che questo non farà nascere delle nuove discussioni?