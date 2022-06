Beautiful: Carter, ecco la donna che potrebbe diventare sua moglie. Anticipazioni USA

Anticipazioni Beautiful: le novità su Carter Walton nelle puntate americane

Nelle puntate americane di Beautiful, la vita sentimentale di Carter Walton tornerà a farsi parecchio complicata. Il personaggio interpretato da Lawrence Saint-Victor ha trovato il suo posto centrale nelle vicende della soap opera, dopo un decennio di profilo basso in cui sono state pochissime le occasioni in cui l’avvocato ha avuto una sua vera e propria storyline.

Per quanto riguarda gli episodi italiani, già da mesi abbiamo notato un cambio di rotta nella rilevanza data a Carter e questo percorso verrà confermato – e rafforzato – in quello che vedremo sugli schermi nostrani già dalle prossime settimane. Intanto però, per quanto riguarda gli USA, Carter sta vivendo una situazione che si riallaccia a quanto avrà luogo a breve nelle puntate in onda su Canale 5.

Beautiful, anticipazioni americane: Paris si è avvicinata a Carter

Ma andiamo con ordine, riprendendo da dove vi avevamo lasciati con gli aggiornamenti d’oltreoceano su Carter: l’avvocato aveva avviato una frequentazione clandestina con Paris Buckingham che, formalmente impegnata con Zende Dominguez, aveva rallentato le cose con lo stilista, suggerendo una relazione senza impegno che non escludesse frequentazioni parallele.

La ragazza infatti, avendo scoperto che Zende intendeva farle la proposta di matrimonio, era così corsa ai ripari, facendo capire di non essere pronta per quell’impegno e di ritenere entrambi troppo giovani per accasarsi e cessare di fare esperienze in una fase irripetibile della vita. Così, spinto Zende verso una modella della Forrester Creations, Paris si è avvicinata a Carter, nonostante il parere contrario di sua madre Grace Buckingham.

Beautiful, spoiler USA: Grace Buckingham preferisce Zende

Quest’ultima, infatti, preferirebbe per la figlia il rampollo di casa Forrester, non nutrendo affatto stima per Carter: dal punto di vista di Grace, l’avvocato è colui che ha spezzato il cuore a Zoe e non è degno di fiducia. Insomma, scottata dalla sua stessa esperienza con l’ex marito Reese, Grace vorrebbe vedere Paris sistemata al più presto, con un uomo degno di fiducia come Zende.

L’opposizione di Grace non ha impedito a Paris e Carter di finire a letto insieme e a quel punto la donna, decisa a porre fine alla cosa sul nascere, aveva minacciato di correre dai Forrester ad informarli che Carter avesse tradito di nuovo uno di loro. L’avvocato, desiderando per Paris qualcosa di meglio e non volendo compromettere la sua posizione nella Fondazione Forrester, aveva chiuso la relazione, tra le proteste della giovane.

Beautiful, news americane: Carter e Quinn, il sentimento è ancora vivo

Non volendo arrendersi, Paris ha deciso di confessare a Zende l’interesse per Carter e, se la giovane con lo stilista si era detta contraria agli impegni importanti, con Carter vorrebbe invece proprio una relazione seria, magari con tanto di matrimonio. L’amore per Carter, dunque, le ha fatto fare un’improvvisa virata di rotta per quanto riguarda la vita amorosa.

Tuttavia l’avvocato potrebbe non essere dello stesso avviso. Infatti qualcos’altro ha portato Carter a troncare con Paris: il sentimento ancora vivo per Quinn Forrester. Alla luce di quello che prova per la designer, il sentimento per Paris impallidisce e, infatti, nei confronti della Buckingham Carter si è già raffreddato.

Beautiful, trame americane: Carter preferisce sposare Paris

Sia Carter che Quinn, però, non intenderebbero nuovamente assecondare la loro attrazione, visto che Quinn è decisa a far funzionare il matrimonio con Eric. Il problema è che l’anziano stilista, nonostante la riconciliazione, la tiene nuovamente a distanza e vi abbiamo già rivelato il motivo: Eric intrattiene una relazione extraconiugale con Donna Logan, disposta ad accontentarsi dei momenti clandestini con il suo ex mai dimenticato, mentre lui continua comunque ad amare anche sua moglie e, per ora, non sembra intenzionato a lasciarla.

Carter è deciso a proteggere il matrimonio di Quinn, al punto da sacrificarsi. Intanto Paris, di fronte al comportamento più sfuggente di Carter, sembra sospettare che tra lui e Quinn ci sia ancora qualcosa. L’avvocato non vuole però che la Buckingham inizi a mettere in giro false voci su una loro tresca e quale miglior modo per chiuderle la bocca se non quello di… sposarla?

News Beautiful: Carter bacia Paris

Le intenzioni di Carter sono state giudicate folli da Quinn che, conscia dei sentimenti dell’uomo, non vuole che lui rinuncia alla felicità solo per aiutarla a ricostruire il rapporto con Eric. Carter non negherà di amare Quinn, ma nei prossimi episodi arriverà a pensare che, in fondo, con Paris potrebbe avere quello che ha sempre voluto: un matrimonio. Fino ad ora ha sempre visto, e celebrato, la felicità di altre coppie e per una volta desidera agguantare il sogno nuziale per se stesso, anche se non mosso dal più forte dei sentimenti.

Nelle prossime puntate di Beautiful Carter bacerà Paris, la quale sarà felice dal rinnovato interesse dell’uomo e nel contempo frenerà mamma Grace, che continuerà invece a cercare di spingere Zende verso la figlia. Grace, decisa ad impedire che Paris finisca con Carter, arriverà a presentare a Ridge una formale accusa di molestie sul posto di lavoro proprio contro Carter, accusandolo di perseguitare Paris in modo inopportuno.

Improbabile che la bislacca mossa di Grace raggiunga il risultato sperato, visto che le anticipazioni americane per l’estate anticipano proprio le nozze di Carter e Paris. Ma i due andranno fino in fondo?