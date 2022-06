Beautiful: dal passato di Sheila torna LUI. Ecco chi è, anticipazioni americane

Trame americane Beautiful: un ritorno inaspettato che aiuterà Sheila ad evadere

Nelle più recenti puntate americane di Beautiful, qualcuno è riemerso a sorpresa dal passato di Sheila Carter: si tratta di Mike Guthrie, sempre interpretato da Ken Hanes. L’uomo, nel corso degli anni ’90, è stato più volte un aiuto prezioso per Sheila, verso la quale nutre una certa attrazione che tuttavia non gli ha impedito in alcune occasioni di affrontarla alla pari, dimostrando di avere una mente distorta e complicata quanto quella della Carter.

Mike entrò in scena nel 1993: era un agente di sicurezza nell’ospedale dove si era tenuto il test di paternità di Bridget Forrester, che Sheila aveva pianificato di falsificare per farla passare come figlia di Ridge e non di Eric, così che la sua relazione con quest’ultimo non venisse ostacolata dalla nascita di un’altra figlia con la sua ex moglie Brooke. Mike colse Sheila sul fatto e lei provò a distrarlo con un bacio, ma l’uomo fece ruotare le provette e così la Carter non seppe con certezza di aver correttamente scambiato le provette per l’analisi.

Beautiful: la storia di Sheila e Mike Guthrie

Con suo sollievo, Bridget venne dichiarata figlia di Ridge, ma Mike provò a ricattare Sheila in cambio di un lavoro alla Forrester Creations, dove lei intanto aveva assunto una posizione di rilievo come braccio destro dell’amica Brooke, diventata proprietaria della casa di moda.

Decisa a non farsi manovrare, Sheila aizzò un doberman contro Mike, restando comunque piacevolmente colpita quando l’uomo, non lasciandosi intimorire, riuscì a calmare il cane. Solo un paio d’anni più tardi, una lettera scritta da un medico svelò la truffa sulla paternità.

A quel punto Sheila, già alle prese con problemi giudiziari, negò di essere coinvolta e di essere la mano che uccise il medico autore della missiva, sospettando che a farlo fuori fosse stato proprio Mike.

Beautiful, Mike Guthrie: quante volte ha aiutato Sheila!

Ma Mike aiutò Sheila in altre occasioni: rubò per lei il testamento di Eric e inoltre rapì Maggie Forrester, rivale di Sheila per l’amore di James Warwick (aiutandola peraltro ad imprigionare lo stesso James). Ma Mike si trovò anche dall’altra parte della barricata quando, insieme al fratello, venne assoldato da Maggie per rapire Sheila, così da separarla da James.

Ken Hanes apparve l’ultima volta in Beautiful nel 2010, quando Stephen Logan acquistò clandestinamente da Mike una pistola: il padre di Brooke, all’epoca, aveva sedotto Pam Douglas, convincendola a sospendere i farmaci, così da poterla manipolare affinché sparasse alla sua stessa sorella Stephanie.

Beautiful, anticipazioni americane: Mike Guthrie aiuterà Sheila a evadere!

Mike è ora riemerso nella vita di Sheila quando la donna, dopo uno sgradevole confronto in carcere con Li Finnegan riguardo alla supposta morte di Finn, al momento di essere riportata in cella si è trovata di fronte Mike nei panni di una guardia carceraria. Sarà dunque lui che, approfittando del trasferimento di Sheila in una prigione federale, le permetterà di evadere!

Gli spoiler anticipano che Sheila riuscirà a localizzare Li, restando sconvolta nello scoprire che la donna tiene segretamente Finn vivo ma in coma. Infatti, durante lo spiacevole confronto in carcere, Li ha commesso l’errore di riferirsi al figlio al presente. Per quanto si sia poi corretta, lo sbaglio potrebbe aver acceso i sospetti di Sheila? Fatto sta che tra le due madri di Finn scoppierà la tensione… ma a quel punto Finn darà segni di ripresa!