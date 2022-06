Beautiful: torna il padre di Finn, cerca la moglie ma non sa che… | Puntate americane

Trame americane Beautiful: anticipazioni su Jack Finnegan (Ted King)

Ad inizio luglio, nelle puntate americane di Beautiful, tornerà in scena Jack Finnegan, interpretato da Ted King. La maggior parte di voi lo ricorda soprattutto per essere stato Andy Trudeau in Streghe, ma l’attore non è affatto nuovo al mondo delle soap opera, avendo recitato per esempio in General Hospital e One Life To Live.

Nel mondo dei Forrester, King è Jack, il padre “adottivo” di John Finnegan, che si è scoperto tuttavia essere anche il suo genitore biologico: l’attuale marito di Steffy, infatti, in passato ha avuto una relazione extraconiugale con Sheila Carter, al tempo infermiera nello stesso ospedale dove lavorava come medico la moglie Li Finnegan. A quanto pare Jack riuscì a convincere Sheila a lasciargli crescere il figlio, che adottò insieme alla consorte, senza che quest’ultima sapesse della reale provenienza del bambino.

Beautiful, anticipazioni americane: Sheila ha ucciso Li Finnegan

Negli episodi andati in onda negli USA lo scorso autunno, la verità è venuta fuori e, come immaginabile, ha causato una profonda frattura non solo nel matrimonio dei Finnegan, ma anche nel rapporto tra Finn e suo padre, reo di aver mentito per tutta la vita e aver tradito sua madre Li. La coppia, da allora, è stata descritta come intenta a provare a ricucire questo strappo, ma per ora senza troppo successo anche perché Li, negli ultimi mesi, ha vegliato in gran segreto Finn, creduto morto. Questo finché una furente Sheila non l’ha fatta finire nell’oceano con l’auto in fiamme.

Il destino presumibilmente fatale di Li non è stato ancora ufficialmente reso noto: la dottoressa, prima o poi, emergerà viva e vegeta dalle acque?

Beautiful, spoiler USA: Finn riprende conoscenza

In ogni caso, le anticipazioni segnalano che Jack, di fronte al fatto che la moglie sarà totalmente irreperibile, si rivolgerà a Taylor Hayes e Thomas Forrester per avere notizie sulla donna che, da quando Finn “è morto”, si è isolata da tutti elaborando anche un certo rancore nei confronti della famiglia della nuora. Jack presto riceverà brutte notizie sulle sorti di Li?

Frattanto Sheila, assistita dal fedele Mike Guthrie, proverà a salvare la vita di Finn ricorrendo alla sua esperienza da infermiera e, stando agli spoiler, ci riuscirà: il giovane riprenderà nuovamente conoscenza e, quando la sua mente si farà più chiara riguardo all’accaduto, la Carter chiederà perdono al figlio.

Beautiful: TED KING (Jack) migliore attore guest ai Daytime Emmy 2022

Il ruolo di Jack Finnegan ha portato fortuna a Ted King che, candidato ai Daytime Emmy 2022 nella categoria “Miglior Attore Guest in una soap opera” assieme alla collega Naomi Matsuda (Li Finnegan), si è aggiudicato la statuetta, portandosi a casa il premio! Per vederlo in azione nelle puntate italiane, dovremo aspettare il prossimo autunno.