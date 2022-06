Trame Brave and beautiful: anticipazioni su CAHIDE e HÜLYA

Come proseguirà la vita dell’intrigante Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları) quando il marito Korhan Korludağ (Erkan Avcı) verrà ucciso senza pietà da Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener)? La risposta arriverà nel corso degli ultimi episodi di Brave and Beautiful, ossia quando la donna riceverà una proposta dalla nemica-amica Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan)…

Brave and Beautiful, trame: ecco come verrà ucciso Korhan

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Korhan verrà assassinato da Riza proprio il giorno in cui nascerà la figlia Nurhan. Non contento per l’ennesimo spargimento di sangue, il pazzoide rapirà poi Sühan (Tuba Büyüküstün), mentre Cahide si troverà a dover accettare l’idea di dover crescere da sola la bambina che lei e il defunto consorte hanno tanto desiderato.

Ovviamente, nei primi giorni, la donna non saprà bene in quale maniera impostare la sua “nuova” vita, anche se potrà contare sull’aiuto di Reyhan Turhan (Işıl Dayıoğlu) e, in diversi momenti, immaginerà di vedere Korhan al suo fianco, sempre pronto a giurarle che, nonostante tutto, non abbandonerà mai né lei e né la piccola Nurhan. Tuttavia, entro poco tempo, Cahide riceverà anche una proposta da Hülya…

Brave and Beautiful, spoiler: Hülya chiede a Cahide di crescere Muzzafer

Eh sì: visto che sarà rinchiusa già da qualche settimana in carcere per l’omicidio del dottor Nedim, Hülya si farà coraggio e, dopo averle dato le sue personali condoglianze via telefono, chiederà a Cahide di prendersi cura del figlio Muzzafer e di “trasformarsi” nella sua seconda mamma, dato che lei non otterrà la libertà prima di 20 o 30 anni per il crimine che ha commesso.

Seppur titubante all’idea, tant’è che faticherà a darle una risposta, Cahide alla fine accetterà la richiesta di Hülya, la quale non potrà fare altro che ringraziarla (sottolineando che non dimenticherà mai il gesto che ha fatto per il figlioletto). Tali parole faranno breccia nel cuore della vedova Korludağ, che prometterà a Hülya di farle spesso visita in carcere, insieme a Muzzafer.

Brave and Beautiful, news: Reyhan nota che Cahide parla con Korhan

Con questa “svolta in positivo” si concluderà quindi il percorso della dark lady Cahide. Pentita per tutti gli errori che ha commesso per essersi lasciata prendere dalla voglia di potere, la donna farà mea culpa e si preparerà a fare da madre a Nurhan e a Muzzafer, che così cresceranno come due fratellini. La donna prenderà questa decisione soprattutto quando Hülya le ricorderà che il figlio è nato esplicitamente su sua richiesta, visto che in teoria Cahide avrebbe dovuto farlo passare come il “frutto dell’amore” tra lei e Korhan.

Al fianco della donna in questa nuova impresa ci sarà Reyhan, la quale si renderà presto conto del fatto che Cahide parla spesso da sola, convinta di avere al suo fianco Korhan. Una stranezza, questa, che verrà accettata dalla domestica, convinta in fondo che la “piccola pazzia” della signora sia soltanto un modo per affrontare meglio il dolore per aver perso l’uomo della sua vita…