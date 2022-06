Grand Hotel e Luce dei tuoi occhi: da oggi la domenica pomeriggio estiva di Canale 5

Con la conclusione della stagione televisiva e il passaggio alla programmazione estiva, a partire da oggi (5 giugno) cambia qualcosa nella domenica pomeriggio di Canale 5. Non troveremo più la lunghissima puntata di Una vita che aveva contraddistinto le ultime settimane: le vicende di Acacias 38 ci saranno ancora nel giorno di festa (alle 14,20), ma con la stessa durata a cui siamo abituati dal lunedì al venerdì: poco più di mezz’ora.

Con Una vita che finisce intorno alle 15.00, cosa ci sarà proposto subito dopo? Ebbene, da oggi potremo rivedere alcune fiction (in replica, appunto) che ci faranno compagnia sino all’appuntamento con il quiz preserale. Si tratta di Grand Hotel – Intrighi e passioni (andata in onda l’estate scorsa in prime time) e Luce dei tuoi occhi, la serie tv italiana con Anna Valle di cui si attende il seguito.

Grand Hotel (replica) – trama puntata di domenica 5 giugno (ore 15.00)

Julio va a trovare sua sorella che lavora come governante responsabile del secondo piano al Grand Hotel della cittadina di Cantaloa. Arrivato lì, apprende che Cristina è stata licenziata perché accusata di furto ed è scomparsa. Per scoprire la verità Julio, grazie ad Andres, prende il posto di un aspirante cameriere e poi si finge anche cliente dell’hotel per poter indagare. Conosce così Alicia, figlia del defunto proprietario dell’hotel, destinata in sposa a Diego.

Donna Teresa obbliga alle nozze sua figlia Alicia per continuare a far dirigere l’hotel al futuro genero e manovrarlo a suo piacimento, nonostante l’opposizione di Sofia e Javier, gli altri suoi figli. Ma Diego e Teresa sono legati da qualcosa che riguarda la scomparsa di Cristina e le indagini di Julio potrebbero svelare segreti inconfessabili. Alicia scopre le bugie di Julio e lui le chiede un mese di tempo per arrivare alla verità.

Luce dei tuoi occhi (replica) – trama puntata di domenica 5 giugno (ore 16.30)

A New York, l’étoile Emma Conti riceve un biglietto inquietante: Alice, la figlia che lei credeva morta subito dopo il parto, sedici anni prima, in realtà è viva ed è una ballerina come lei. Emma, confusa, decide di tornare a Vicenza per scoprire la verità e affrontare i fantasmi del passato. Emma non ha mai dimenticato il dolore della perdita e così, in ognuna delle allieve dell’Accademia di Danza nate nello stesso periodo di sua figlia, Emma inizia a cercare la sua Alice.

Emma aspetta il risultato del test del Dna che le rivelerà se Valentina è sua figlia. Intanto inizia a lavorare con le sue ballerine, che sono felici di seguire i suoi metodi non convenzionali. Enrico. pur essendo attratto da Emma, non condivide i suoi metodi e teme che le ragazze trascureranno la scuola per la danza. Emma ha una forte discussione con Valentina e, quando prova a telefonarle per chiarirsi, la ragazza non risponde.