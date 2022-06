Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’amore: il piano criminale di ANDRÉ

Quando si tratta di fare i propri interessi, André Konopka (Joachim Lätsch) non guarda in faccia nessuno… nemmeno la sua stessa famiglia! Non c’è dunque troppo da stupirsi se, nella prossima stagione di Tempesta d’amore, lo chef stellato del Fürstenhof sarà protagonista di una truffa nei confronti del suo stesso hotel. Ecco infatti cos’è accaduto negli episodi di Sturm der Liebe da poco andati in onda in Germania!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: arriva il professor Berthold, il salvatore di Florian!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: André crede di essere un ereditiere

Tra amori, avventure professionali e qualche crimine, la vita di André è sempre stata decisamente movimentata. Una situazione che non cambierà nella prossima stagione di Tempesta d’amore!

Ormai archiviata le sfortunate storie con Linda (Julia Gruber) e Leentje (Antje Mairich), nei prossimi mesi lo chef farà la conoscenza di un’altra donna destinata a fargli girare la testa: Bettina Schönefeld (Natalie Hünig). Anche in questo caso, però, i problemi saranno dietro l’angolo…

Con il tempo si scoprirà infatti che la nuova fiamma del cuoco non è mossa unicamente dai sentimenti: Bettina sarà infatti a conoscenza del fatto che Konopka è stato citato nel testamento di un personaggio molto facoltoso. Purtroppo per lei, però, André scoprirà il suo intrigo. E per l’uomo non si tratterà dell’unica brutta sorpresa…

Poco dopo aver lasciato la fidanzata, Konopka scoprirà infatti di non avere ereditato altro che un vecchio cappello da cuoco senza alcun valore. Peccato che, nella convinzione di essere sul punto di diventare ricco, lo chef avesse appena dato le dimissioni dal Fürstenhof! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: André truffa il Fürstenhof

Mosso a pietà dalla situazione del fratello, Werner (Dirk Galuba) assumerà nuovamente quest’ultimo come capocuoco dell’hotel, imponendo tuttavia delle condizioni molto più sfavorevoli al fratello. Il risultato? Demoralizzato per la situazione, André si ritroverà ad affrontare sia un calo di motivazione sia dei gravi problemi economici!

Complice la convinzione di essere in procinto di ereditare una grossa somma, Konopka aveva infatti contratto dei debiti che ora non avrà più modo di saldare… per lo meno non in modo onesto! Sarà così che lo chef architetterà un piano per risanare le proprie finanze: utilizzare gli ingredienti della cucina del Fürstenhof per un servizio di catering!

André conterà sul fatto che nessuno si possa accorgere degli ingredienti mancanti, ma purtroppo per lui non sarà così. Werner noterà infatti subito le irregolarità e intuirà che qualcuno in cucina sta giocando sporco. Invece sul fratello, però, i sospetti del vecchio Saalfeld ricadranno su Josie (Lena Conzendorf), che verrà sospesa. Konopka interverrà?

Ebbene, neanche di fronte all’ingiustizia subita dalla povera Klee, Konopka avrà il coraggio di confessare le proprie colpe. Non ci vorrà però molto prima che Werner scopra quanto sta realmente accadendo. E a quel punto per lo chef saranno guai…