Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: viaggio inaspettato per WERNER e ANDRÉ

Creatività e innovazione sono capacità che non si possono forzare. Lo sa bene André Konopka (Joachim Lätsch), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si troverà in grave difficoltà proprio a causa di una perdita di ispirazione. E la sua soluzione sarà decisamente insolita…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André sotto pressione

Il Fürstenhof è da sempre sinonimo di eccellenza. Per entrare nella classifica dei migliori 500 hotel del mondo, però, una buona reputazione non basta. Non c’è dunque da stupirsi se da qualche tempo i Saalfeld stanno cercando nuove idee per portare il loro amato hotel nell’olimpo del mondo alberghiero. Non tutti, però, ne saranno felici…

Determinati a portare eccellenza ed innovazione in ogni aspetto dell’esperienza dei loro importanti ospiti, i Saalfeld non mancheranno infatti di mettere sotto esame l’offerta del ristorante del Fürstenhof. Ed il risultato non sarà soddisfacente…

Nonostante l’indubbia qualità della cucina di André, Christoph (Dieter Bach) pretenderà molto di più dallo chef, arrivando a chiedergli ogni giorno un nuovo menù degno di una seconda stella. In caso contrario, il cuoco rischia il licenziamento! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner e André vanno in Islanda

Come sappiamo, la situazione sta mettendo non poco sotto pressione il povero Konopka, che ha cercato un escamotage per esaudire le richieste del suo superiore: farsi dare consigli da una giovane cuoca diventata una maestra dell’innovazione.

Stiamo ovviamente parlando di Tina Kessler (Christin Balogh), l’ex allieva di André poi diventata capocuoca del Fürstenhof prima di trasferirsi in Islanda col marito Ragnar (Jeroen Engelsman). Dotata di una grande creatività, la ragazza sta ormai da tempo aiutando sottobanco il suo mentore passandogli idee per menù innovativi. Ben presto, però, la situazione diventerà insostenibile…

Capendo di aver bisogno di lavorare seriamente sulla propria creatività, André prenderà dunque una decisione inaspettata: partire per l’Islanda per imparare di persona da Tina! Per farlo, però, dovrà prima ottenere un permesso…

Ben sapendo che Christoph lo ostacolerebbe, Konopka si rivolgerà dunque a Werner (Dirk Galuba), la cui reazione andrà ben oltre le aspettative. L’anziano albergatore, infatti, non solo concederà al fratello le ferie, ma deciderà addirittura di seguirlo in Islanda! Questo insolito viaggio darà i risultati sperati?