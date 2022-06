Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: finta separazione tra ERIK e ARIANE

Quando Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ha in testa un obiettivo, nessuno può fermarla… nemmeno l’uomo che lei dice di amare! Sarà così che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la dark lady non esiterà a calpestare i sentimenti del povero Erik Vogt (Sven Waasner) pur di vedere il proprio piano andare in porto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik scopre che Ariane vuole sposare Robert

Fin dal loro primissimo incontro, per Ariane ed Erik fu chiaro di essere fatti della stessa pasta… o quasi! Se i due hanno spesso unito le forze appoggiandosi a vicenda in piani criminali, Vogt ha dimostrato di avere comunque una coscienza (a differenza della complice), tanto da arrivare a fermare la Kalenberg in più di un’occasione.

Ebbene, con il tempo questa differenza ha portato i due ad allontanarsi, tanto che Ariane ha elaborato un nuovo, perfido intrigo che la porterà a dominare il Fürstenhof senza Erik: sposare Robert Saalfeld (Lorenzo Patané)!

Consapevole di non poter contare sull’appoggio del compagno, la Kalenberg ha fino ad ora tenuto nascosto a quest’ultimo il proprio piano. Non ci vorrà però molto prima che Vogt scopra cosa sta architettando la fidanzata. E, come prevedibile, non la prenderà bene…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane inscena la rottura con Erik

Nonostante i tentativi di Ariane di convincerlo a sostenerla nel suo folle piano, Erik non solo si rifiuterà di aiutarla, ma si dirà pronto a far saltare tutto: la sua scarsa simpatia dei confronti di Christoph (Dieter Bach) non è infatti una ragione sufficiente per portarlo a lasciare la donna che ama ad un altro!

Le (giuste) rimostranze del compagno non saranno però sufficienti a fermare la Kalenberg: dal momento che l’uomo non intende separarsi da lei nemmeno per finta, sarà la dark lady a prendere l’iniziativa! Ariane inscenerà dunque un violento litigio in pubblico con Erik che si concluderà con la (presunta) chiusura della loro relazione.

A quel punto scatterà la seconda parte del piano della donna: fingendosi disperata, si farà consolare da niente altri che Robert! L’accaduto, però, scatenerà due reazioni inaspettate: se Cornelia (Deborah Müller) inizierà a temere che la Kalenberg abbia mire sul suo amato, Erik si infurierà a tal punto da prendere una decisione che segnerà per sempre il suo rapporto con Ariane…