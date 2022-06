Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: scoperta shock per ERIK

Una crepa irreparabile sta per segnare il rapporto tra Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Erik Vogt (Sven Waasner). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore quest’ultimo farà infatti una scoperta destinata a cambiare per sempre i suoi rapporti con la compagna… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane vuole conquistare Robert

Chi pensava che Ariane Kalenberg avesse rinunciato alla sua vendetta contro Christoph Saalfeld (Dieter Bach), ha ricevuto una brutta sorpresa. Da qualche giorno l’odio della dark lady nei confronti dell’albergatore è infatti riesploso più forte che mai, portandola ad elaborare un nuovo diabolico piano…

Determinata a impossessarsi del Fürstenhof a qualunque costo, la Kalenberg ha infatti deciso di cambiare strategia: invece che combattere i Saalfeld… deve diventare una di loro! Entrando a far parte della famiglia sposandone un membro, infatti, la donna entrerebbe automaticamente in possesso delle quote che le mancano per ottenere il pieno controllo del lussuoso hotel.

Esclusi Christoph e Werner (Dirk Galuba) per ovvi motivi, Ariane ha dunque concentrato le sue attenzioni su Robert (Lorenzo Patané), attuando una lenta strategia di avvicinamento. Il suo cambiamento, però, non tarderà a destare sospetti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik scopre il piano di Ariane

Se Werner e Robert resteranno a bocca aperta di fronte alla “nuova Ariane” – sempre sorridente e collaborativa – sperando in un cambiamento permanente, ci sarà infatti chi sarà meno ingenuo. Il primo a dubitare della bontà delle intenzioni della dark lady sarà ovviamente Christoph, ma ben presto anche Cornelia (Deborah Müller) inizierà a non vedere di buon occhio l’inedita vicinanza tra la Kalenberg e Robert.

Sarà però quando quest’ultimo verrà proposto proprio da Ariane come unico volto del Fürstenhof che risulterà chiaro che la donna ha in mente qualcosa. E questa volta a capirlo sarà l’uomo a lei più vicino: Erik!

L’idea di dare all’hotel un “volto familiare” era stata infatti proprio di Vogt, che aveva però in mente Ariane per il ruolo. Sconvolto dal repentino cambio di strategia della compagna, l’uomo affronterà dunque quest’ultima, che gli rivelerà finalmente il suo piano: conquistare Robert fino a farsi sposare!

Ebbene, come prevedibile la notizia sconvolgerà Erik: non solo la sua amata è pronta a sedurre un altro uomo, ma – per portare a termine il loro piano – chiuderà la loro relazione. Vogt sarà disposto a rinunciare alla fidanzata in nome di una vendetta non sua? Inutile dire che la risposta sarà “no”!

Sarà questo l’inizio di una frattura destinata a cambiare per sempre il rapporto tra Ariane ed Erik, portandoli a passare da alleati ad acerrimi nemici…