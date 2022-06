Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’amore: ALEXANDRA è la nuova antagonista

Dopo settimane di attesa, è finalmente arrivata la conferma: il Fürstenhof avrà una nuova dark lady! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena un nuovo personaggio destinato a raccogliere il testimone da Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane esce di scena

Da ormai due anni la guerra tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Ariane Kalenberg è il leitmotiv delle vicende di Tempesta d’amore, mettendo spesso in ombra altre storyline. In Germania, però, la musica sta per cambiare!

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, nella prossima stagione di Tempesta d’amore i Saalfeld riusciranno finalmente ad incastrare la dark lady, che verrà così condannata per i suoi crimini, ricevendo come pena il carcere a vita. Non per questo, però, Ariane rinuncerà alla sua vendetta…

Consapevole di non poter più agire di persona contro Christoph, la Kalenberg troverà infatti un’erede perfetta per portare a termine la sua vendetta contro l’albergatore: Alexandra Schwarzbach!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: la storia di Alexandra Schwarzbach

Nata con il cognome da nubile Bamberger, Alexandra fu a lungo fidanzata con Christoph, di cui era perdutamente innamorata. La loro relazione, però, ebbe improvvisamente fine quando l’albergatore lasciò la compagna per sposare la ricca Xenia (Elke Winkens).

Ferita e umiliata, Alexandra cercò il riscatto sposando un caro amico di Christoph – Markus Schwarzbach – ma cova ancora un odio profondo nei confronti del suo ex. Odio che Ariane saprà sfruttare a proprio vantaggio!

Sarà infatti agli Schwarzbach che la Kalenberg venderà le proprie quote del Fürstenhof, nella speranza che i due coniugi portino avanti la sua vendetta nei confronti dell’albergatore. Tutto lascia dunque intendere che saranno proprio Alexandra e Markus la nuova “coppia dark” che seminerà il terrore nei mesi a venire…

Tempesta d’amore, casting news: Daniela Kiefer interpreta Alexandra Schwarzbach

Stando a quanto riportato da molte testate tedesche di rilievo, il personaggio di Alexandra Schwarzbach verrà interpretato da Daniela Kiefer, attrice austriaca classe 1974 molto amata dal pubblico d’Oltralpe. Originaria di Graz, l’artista quarantottenne è già nota al grande pubblico grazie alle sue numerose partecipazioni a serie di successo in Germania come Die Rosenheim-Cops e… Tempesta d’amore!

Sì, avete capito bene: non è la prima volta che Daniela Kiefer compare sul set della soap bavarese! Parecchi anni fa – e, più precisamente, nel corso dell’ormai lontana sesta stagione – l’attrice interpretò infatti il personaggio di Nadja Löwenstein, un avvocato che fu ricattato proprio dalla dark lady dell’epoca: l’indimenticabile Barbara von Heidenberg (Nicola Tiggeler)!

Ma torniamo al presente. Stando alle informazioni attualmente disponibili, l’ingresso in scena di Daniela Kiefer nei panni di Alexandra Schwarzbach dovrebbe avvenire nel corso della puntata 3878 (la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 25 agosto) e, ovviamente, tutto lascia supporre che si tratterà di un ruolo fisso!

Non ci resta dunque che attendere le prossime anticipazioni ufficiali per scoprire cosa ci riserverà questo inedito personaggio, che si preannuncia essere in grado di stravolgere gli equilibri della soap…