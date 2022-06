Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: scontro tra ERIK e ARIANE

Fino ad ora Erik Vogt (Sven Waasner) ha quasi sempre appoggiato i piani di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la situazione cambierà però drasticamente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane vuole conquistare Robert

Ariane Kalenberg non ha mai esitato a fare sacrifici pur di portare a termine i suoi piani di vendetta. Oltre a fingersi innamorata dell’uomo che più detesta al mondo – Christoph Saalfeld (Dieter Bach) – la dark lady ha anche eliminato l’uomo che amava: l’ex marito Karl (Stephan Schäfer). E ora la storia rischierà di ripetersi…

Pronta a tutto pur di impossessarsi del Fürstenhof, Ariane ha infatti deciso di attuare una nuova strategia: conquistare Robert (Lorenzo Patané) e farsi sposare da quest’ultimo! Il motivo? In questo modo la dark lady entrerebbe automaticamente in possesso delle azioni di proprietà dei Saalfeld!

Al di là della difficoltà dell’impresa in sé (sia per il legame tra Robert e Cornelia, sia soprattutto per la pessima reputazione della Kalenberg), ci sarà però un particolare non irrilevante che Ariane ha ignorato: l’opinione di Erik al riguardo!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik contro il piano di Ariane

Come sappiamo, Vogt e la Kalenberg sono da tempo una coppia e, nonostante le mille difficoltà affrontate, sono sempre rimasti uniti tanto da pensare addirittura di sposarsi. Non c’è dunque da meravigliarsi se il piano della dark lady non andrà esattamente a genio all’uomo: quando Ariane gli confesserà di aver deciso di sposare Robert e di dover dunque interrompere almeno in apparenza la loro relazione, Erik resterà infatti a bocca aperta: come può la fidanzata fargli una cosa simile?

Se la Kalenberg proverà a convincerlo che si tratta di un sacrificio necessario e solo temporaneo, Vogt sarà dunque di tutt’altro avviso, tanto da decidere di ostacolare quel folle piano con ogni mezzo. E così l’uomo deciderà di avvertire Robert ed i Saalfeld delle intenzioni di Ariane…