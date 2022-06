Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: inizia il piano di ARIANE su ROBERT

Una delle storyline più appassionanti degli ultimi anni sta per prendere il via! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) darà infatti inizio al suo diabolico piano per conquistare Robert Saalfeld (Lorenzo Patané).

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni dal 26 giugno al 2 luglio 2022

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane vuole sposare Robert

Negli ultimi due anni abbiamo imparato che Ariane Kalenberg è pronta a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi… anche sfruttare il proprio fascino! Quando entrò in scena, la donna non esitò infatti ad iniziare una relazione proprio con la sua vittima: Christoph Saalfeld (Dieter Bach). E tra non molto la storia si ripeterà… o quasi!

Quando Erik (Sven Waasner) ha deciso di fuggire per evitare il carcere, la dark lady ha infatti subito pensato a come sostituire il compagno con un uomo a lei molto più utile: Robert Saalfeld! Se riuscisse a farsi sposare da quest’ultimo, infatti, la donna metterebbe automaticamente le mani sulle azioni del Fürstenhof di sua proprietà.

Insomma, la prospettiva sarà decisamente allettante. Peccato solo che il piano della Kalenberg abbia di fronte due grossi ostacoli: non solo Robert è felicemente fidanzato con Cornelia (Deborah Müller), ma odia anche profondamente Ariane! Non per questo, però, la dark lady si lascerà scoraggiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane si avvicina a Robert

Determinata a portare a termine il suo piano, Ariane attuerà dunque una lenta strategia di avvicinamento a Robert, mostrando a lui e al resto dei Saalfeld il suo lato migliore. Dopo aver dichiarato di aver deciso di voltare pagina, la donna inizierà dunque a mostrarsi estremamente collaborativa e concentrata sul futuro del Fürstenhof. E non si limiterà alle parole…

Quando Hannes (Pablo Konrad) ritirerà l’investimento per le scuderie in quanto il denaro gli serve per finanziare una terapia per Florian (Arne Löber), sarà infatti la stessa Ariane ad offrirsi di mettere di propria tasca la somma necessaria.

E non è finita qui! Poco dopo la Kalenberg proporrà infatti che Robert diventi il volto ufficiale del Fürstenhof come parte di una strategia di comunicazione mirata a portare l’hotel nella lista dei migliori 500 alberghi al mondo.

Il risultato? Se da una parte questo cambio repentino farà piacere ai Saalfeld, dall’altro ci sarà chi inizierà a sospettare che in realtà quella di Ariane sia solo l’ennesima strategia diabolica. Un sospetto che colpirà soprattutto Cornelia e Erik…