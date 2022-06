Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: nuovo amore per JOSIE

Dopo tante delusioni, per Josie Klee (Lena Conzendorf) è arrivato il momento della svolta! Delusa da Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la ragazza riuscirà infatti finalmente a svoltare pagina grazie ad un nuovo, controverso personaggio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Josie lascia Paul e il Fürstenhof

Mentre nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia continua a tenere banco la storia d’amore tra Maja con Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber), in Germania i riflettori sono ormai da tempo puntati su una nuova coppia di protagonisti: Paul Lindbergh – personaggio storico molto amato della soap – la new entry Josie Klee, figlia naturale di Erik (Sven Waasner).

Ebbene, l’amore tra i due tarderà ad esplodere in quanto Paul ci metterà mesi a capire di essere innamorato di Josie. E, anche quando il ragazzo aprirà finalmente gli occhi, finirà per commettere un errore dietro l’altro…

E così, complici gli intrighi di Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), Lindbergh ferirà a tal punto la Klee da spingerla a prendere una decisione drastica: chiudere i rapporti con lui e lasciare il Fürstenhof per iniziare un’attività in proprio come pasticciera. Una decisione che cambierà tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Leon è concorrente di Josie

Grazie all’aiuto dei genitori e di Christoph (Dieter Bach), Josie troverà velocemente il luogo perfetto per ospitare la sua nuova attività: il Cafè Liebling! Lasciato vacante dall’improvvisa partenza di Rosalie (Natalie Alison), il locale sarà ideale come pasticceria. Nuovi ostacoli, però, sono in arrivo…

La presenza di una nuova giovane e talentuosa pasticciera sarà infatti una spina nell’occhio per una grossa casa produttrice di cioccolato che programmava di aprire una filiale nella zona. Deciso a liberarsi di quella scomoda concorrente, il titolare dell’azienda – un certo Leon Thormann (Carl Bruchhäuser) – si recherà dunque personalmente a Bichlheim per risolvere il problema. Le cose, però, non andranno come previsto…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Leon si innamora di Josie

Per conoscere meglio la concorrenza, Leon si presenterà in incognito alla festa di inaugurazione della pasticceria della Klee… con risultati inaspettati! L’uomo rimarrà infatti assolutamente estasiato non solo dalle creazioni della ragazza… ma anche Josie stessa! E ora?

Spinto principalmente dai propri sentimenti – oltre che da un tornaconto personale – Leon inizierà a frequentare Josie, con cui si creerà immediatamente un legame molto forte tanto che l’uomo capirà di essersi innamorato. Contemporaneamente, però, dovrà continuare a fare gli interessi della propria azienda…

E Josie? Ignorando chi sia davvero Leon, la ragazza si avvicinerà sempre più a lui, riuscendo finalmente a voltare pagina dopo la delusione ricevuta da Paul. Non ci vorrà però molto prima che la Klee scopra chi sia veramente l’uomo che le sta rubando il cuore…

(Puntate 3864-66, in onda in Germania dall’8 al 12 luglio 2022)