Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la separazione di JOSIE e PAUL

Un colpo di scena inaspettato sta per stravolgere gli equilibri tra i protagonisti della diciottesima stagione di Tempesta d’amore. Nelle prossime puntate tedesche Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) rinnegherà infatti il suo amore per Josie Klee (Lena Conzendorf) tornando tra le braccia della sua ex. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Constanze separa Josie e Paul

Come da tradizione, l’amore tra i protagonisti della diciottesima stagione di Tempesta d’amore (che va in onda in Germania ormai dallo scorso dicembre) è partito in salita. Se Josie si innamorerà a prima vista di Paul, lui vedrà invece in lei solo un’amica e inizierà invece una relazione con la sorellastra di Maja: Constanze von Thalheim (Sophia Schiller).

Qualche mese dopo, però, tutto cambierà: Lindbergh capirà di essersi innamorato della Klee, con cui inizierà una relazione segreta. Nonostante la prudenza dei due amanti, però, non ci vorrà molto prima che Constanze scopra quanto sta accadendo. E, come prevedibile, non se ne starà con le mani in mano.

Determinata a separare Paul da Josie, la von Thalheim chiamerà al Fürstenhof una giovane e bella donna di nome Tatjana (Laura Egger) con lo scopo di sedurre Paul… o per lo meno far sembrare che sia così! Dopo aver trascorso una serata con la bella ospite, il giovane Lindbergh si risveglierà infatti l’indomani al fianco di quest’ultima senza però aver alcun ricordo di quanto accaduto.

Come se non bastasse, sarà proprio Josie a sorprendere il ragazzo a letto con Tatjana e ovviamente non la prenderà bene. Sconvolta per il tradimento subito, la Klee troncherà dunque i rapporti con Lindbergh, che tenterà invano di convincerla della propria fedeltà. Le sorprese, però, non sono finite qui…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Paul torna da Constanze

Dopo il successo del suo piano, Constanze passerà alla “fase B” e dichiarerà di credere alla versione di Paul ed essere dunque certa che quest’ultimo non sia andato a letto con Tatjana. Invece che ringraziarla, però, lui reagirà rivelandole di essere innamorato di Josie e di voler stare con quest’ultima! Ma sarà davvero così?

A complicare ulteriormente questo già intricato intreccio sentimentale sarà un evento a dir poco inaspettato: il rapimento di Josie! Quest’ultima verrà infatti sequestrata da Ariane (Viola Wedekind) con lo scopo di intimorire Erik (Sven Waasner) e dissuaderlo dal testimoniare contro la dark lady.

Preoccupatissimo, Paul non esiterà a mettere in pericolo la sua stessa vita pur di liberare la sua amata. La vera sorpresa, però, sarà Constanze! Quest’ultima si rivelerà infatti fondamentale per la risoluzione del caso, finendo così per guadagnarsi la riconoscenza di Lindbergh.

Il risultato? Dopo la liberazione della giovane Klee, ci sarà un riavvicinamento di Paul e Constanze, che si baceranno e passeranno poi la notte insieme. E Josie? Proprio quando aveva deciso di concedere una seconda chance a Lindbergh, la ragazza assisterà al bacio tra quest’ultimo e la von Thalheim, rimanendone così sconvolta da prendere una decisione drastica…

(Puntate 3852-7, in onda in Germania dal 22 al 29 giugno 2022)