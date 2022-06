Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: problemi per GERRY e MAX

I rapporti familiari sono sempre complicati. Se poi ci sono di mezzo anche differenze caratteriali, la situazione si complica ulteriormente. Sarà quello che accadrà tra Gerry (Johannes Hut) e Max Richter (Stefan Hartmann) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Fortunatamente, però, i due fratelli potranno contare sull’aiuto di un personaggio a loro vicino…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: il difficile rapporto tra Max e Gerry

Sono passati parecchi mesi dall’arrivo al Fürstenhof di Max Richter, eppure abbiamo scoperto solo da poco che ha un fratello. Il motivo? I rapporti del fitness trainer col consanguineo sono da sempre molto complicati e hanno portato i due ad allontanarsi.

Quando poi Gerry è entrato in scena, è stato chiaro il motivo: il nuovo arrivato è caratterizzato da un deficit cognitivo che lo rende estremamente ingenuo e “portato” a causare problemi. Ma, soprattutto, ha sempre calamitato le attenzioni dei genitori, che hanno di conseguenza trascurato Max.

Nonostante le difficoltà iniziali, però, la convivenza tra i due fratelli sta inaspettatamente andando bene, tanto che – anche grazie alla mediazione di Vanessa (Jeannine Gaspar) – negli ultimi giorni i due si sono notevolmente avvicinati. Nei prossimi giorni, però, le vecchie ruggini riaffioreranno…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max maltratta Gerry

Tutto inizierà quando Gerry deciderà di scrivere una lettera alla madre per raccontarle come sta procedendo la sua vita al Fürstenhof. Un’operazione che – a causa del suo deficit – gli richiederà un grande sforzo…

Consapevole dei propri limiti, il ragazzo chiederà dunque aiuto a Max, che però non reagirà nel modo sperato. Infatti, già esasperato per le terribili condizioni in cui versa il suo migliore amico Florian (Arne Löber), il fitness trainer si spazientirà immediatamente, arrivando a stracciare la lettera del fratellino.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Vanessa media tra Max e Gerry

Inutile dire che l’accaduto colpirà profondamente Gerry, che – non potendo comprendere le motivazioni del comportamento di Max – si chiuderà nel proprio dolore. E sarà a quel punto che interverrà Vanessa!

Capendo che la frattura tra i due fratelli rischia di diventare insanabile, la ragazza non solo spiegherà con tatto a Gerry perché Max lo ha attaccato con tanta violenza, ma aiuterà anche a scrivere una nuova lettera alla madre. Basterà l’intervento della ragazza per ricucire i rapporti tra i fratelli Richter?