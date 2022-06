Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: problemi tra MICHAEL e ROSALIE

Le bugie in una relazione sono sempre pericolose. Lo sa bene Rosalie Engel (Natalie Alison), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si vedrà costretta a mentire al fidanzato riguardo ad una situazione decisamente imbarazzante. E lui non la prenderà bene… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie fa un patto con Christoph

Nel corso degli anni Rosalie ha avuto una maturazione notevole. Ciononostante, una cosa non è cambiata: la sua capacità di mettersi nei guai. E così, quando la donna ha avuto problemi di soldi, non ha esitato a stringere un accordo con Christoph Saalfeld (Dieter Bach)! Accordo che finirà per ritorcersi contro di lei…

Come sappiamo, l’albergatore ha chiesto alla Engel di usare il suo indiscusso fascino per convincere un imprenditore spagnolo di nome Rafael Gómez (Bijan Zamani) a vendergli i suoi hotel. In cambio, Christoph concederà alla donna il denaro di cui ha bisogno per saldare i propri debiti.

Ebbene, inizialmente le cose sembreranno andare secondo i piani, ma alla fine Rosalie rovinerà tutto facendo saltare l’accordo tra Gómez e Saalfeld. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael scopre il debito di Rosalie con Christoph

Come vi abbiamo anticipato, a sorpresa Christoph non reagirà male al fallimento del suo piano… anzi! Invece che infuriarsi con Rosalie, le concederà addirittura il denaro richiesto, in cambio però della sottoscrizione di una cambiale. In quel modo, però, la donna sarà in debito con l’albergatore. Una situazione tutt’altro che idilliaca!

La consapevolezza del fatto che Saalfeld la tiene in pugno inizierà dunque ad angosciare sempre più la povera Rosalie, che deciderà però inizialmente di tenere tutto nascosto a Michael (Erich Altenkopf). Ciononostante, quest’ultimo scoprirà cosa sta accadendo e deciderà di intervenire…

Scavalcando la fidanzata, il medico parlerà dunque con l’albergatore, offrendosi di saldare il debito della sua amata. Un gesto che quest’ultima non apprezzerà! Rosalie si sentirà infatti umiliata dal comportamento del compagno, con cui scoppierà un’accesa lite. Lite che porterà la donna a compiere un gesto inaspettato…