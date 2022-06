Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: il fallimento di ROSALIE

Rosalie Engel (Natalie Alison) non è abituata a veder fallire i suoi piani. Anche una persona scaltra come lei, però, può incappare in un passo falso. Sarà quello che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando la donna farà fallire il suo accordo con Christoph Saalfeld (Dieter Bach).

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie fa un accordo con Christoph

Da quando è tornata al Fürstenhof, Rosalie non è certo stata con le mani in mano: life coach, pasticciera, barista, politica e ora persino venditrice di assicurazioni sono solo le ultime delle professioni che la Engel ha provato. Con così tanti progetti, però, si rischia di ritrovarsi con dei conti salati da pagare…

Non c’è dunque da stupirsi se, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, la Engel riceverà un’ingiunzione di pagamento per delle tasse da lei non versate per il Cafè Liebling. Ritrovandosi a corto di liquidità, la donna si rivolgerà dunque a Christoph per un prestito, ricevendo in cambio una proposta inaspettata…

L’albergatore prometterà infatti di concederle il denaro richiesto se lei in cambio convincerà un imprenditore spagnolo di nome Rafael Gómez (Bijan Zamani) a vendere a Saalfeld i suoi hotel. Il motivo? Gómez ha una cotta per la Engel e farebbe qualunque cosa per lei…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie rovina la missione

Ebbene, nonostante qualche tentennamento iniziale, Rosalie accetterà la “missione” e si presenterà ad un appuntamento con il suo spasimante indossando un abito elegante e sensuale. Purtroppo, però, la sua sola presenza non basterà a convincere Gómez…

Quest’ultimo si dirà infatti disponibile a vendere a Christoph i propri hotel, ma solo se la Engel trascorrerà con lui un weekend romantico a Vienna! Inutile dire che la donna resterà sconcertata di fronte ad una simile proposta e deciderà di parlarne con Michael (Erich Altenkopf), chiedendo a quest’ultimo di incontrare personalmente Gómez… con risultati inaspettati!

A dispetto delle premesse, i due uomini scopriranno infatti di avere un amico in comune ed inizieranno a chiacchierare amabilmente dimenticandosi totalmente di Rosalie. Irritata, quest’ultima si lascerà andare con dei colleghi, parlando in termini dispregiativi dello spagnolo. Peccato solo che quest’ultimo la sentirà…

Il risultato? Umiliato, Gómez partirà immediatamente senza vendere i propri hotel a Christoph, facendo così fallire il piano di Rosalie. Invece che infuriarsi, però, Saalfeld reagirà in modo inaspettato…