Un Altro Domani: JULIA scopre che SERGIO l’ha ingannata. Cosa farà? Anticipazioni

Trame Un altro domani: spoiler su Julia e Sergio

Non ci sarà proprio pace per la povera Julia Infante (Laura Ledesma) nelle prossime puntate di Un Altro Domani. A pochi giorni dal matrimonio, la donna scoprirà infatti di essere stata ingannata dal marito Sergio Cuevas (Miguel Brocca). Una consapevolezza che porterà la donna a interrompere la relazione per l’ennesima volta…

Un Altro Domani, news: Julia sposa Sergio

Sapete già che Julia deciderà di piantare in asso Sergio per telefono il giorno del matrimonio organizzato dalla madre Diana (Cristina de Inza). Data l’umiliazione subita in chiesa, Cuevas avrà dunque un confronto abbastanza duro con la Infante e successivamente farà perdere le sue tracce per diversi giorni.

Fortunatamente, la situazione troverà però risoluzione: Tirso Noguera (Oliver Ruano) capirà infatti che Sergio si è disperso in una zona angusta della montagna vicino al paesello e trarrà l’uomo in salvo. A quel punto, Julia non potrà fare a meno di provare dei sensi di colpa per come avrà fatto stare male Sergio e deciderà nuovamente di sposarlo dopo una notte d’amore trascorsa con lui nell’albergo di Tirso. E così, nel giro di 24 ore, i due diventeranno marito e moglie, visto che celebreranno le nozze senza invitare nessuno e chiedendo al Noguera e ad Elena (Aida de la Cruz) di far loro da testimoni.

Un Altro Domani, trame: Sergio vuole che Julia venda la casa di Carmen e Carlos

Nonostante l’apparente “lieto fine”, per i neo-sposini non tarderanno a sorgere dei nuovi problemi. Tutto partirà nel momento in cui Sergio insisterà affinché Julia venda la casa ereditata dal padre naturale Carlos Cruz. Dato che si sarà affezionata all’immobile, in primis grazie ai diari della nonna Carmen Villanueva (Amparo Piñero) che avrà ritrovato, la Infante non sembrerà convinta di tale cosa, anche se darà il permesso al marito per dare il via alle pratiche della vendita.

I dubbi non faranno però che aumentare quando si faranno avanti due acquirenti: Tirso e l’arcigno Mario Sasi (Chema Adeva). Anche se l’offerta di Noguera sarà meno vantaggiosa dal punto di vista economico, Julia vorrà passare la casa proprio al suo “amico” per concedergli di ampliare il suo albergo.

Tale idea non troverà il benestare di Sergio, certamente convinto del fatto che sia giusto intascare più denaro per l’abitazione. Tuttavia, alla fine la Infante riuscirà ad imporre le sue ragioni, almeno finché Tirso non cambierà idea…

Un Altro Domani, spoiler: Julia lascia Sergio!

Eh sì: dato che intuirà che Julia sente un legame con la casa e con la nonna Carmen, Tirso non farà fatica ad intuire che la conoscente ha deciso di vendere solo per accontentare Sergio e si tirerà indietro. Una volta tolto di mezzo Tirso, Sergio cercherà subito di far riconsiderare alla consorte l’offerta di Mario, ma un clamoroso colpo di scena rimetterà in discussione tutto quanto.

Mentre starà rovistando tra le cose di Sergio in cerca del contratto di compravendita da sottoporre a Mario, Julia ritroverà la fattura di un albergo nel quale il marito sarà stato quando tutti credevano invece che si fosse perso nel bosco. La nostra protagonista comprenderà quindi che l’uomo ha messo su la pantomima della scomparsa per innescare in lei dei sensi di colpa e convincerla a sposarlo, come effettivamente sarà avvenuto!

Furiosa per essere stata nuovamente ingannata, Julia lascerà quindi Sergio e comunicherà alla madre Diana che intende stabilirsi definitivamente nel paesello. Anche se ovviamente né Diana e né Sergio molleranno facilmente la presa su di lei…