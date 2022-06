Un posto al sole: Lara, improvvisamente uno “strano” comportamento! | Anticipazioni

Spoiler su Lara Martinelli di Un posto al sole

Quello che i fan di Un posto al sole definivano simpaticamente “l’eterno tira e molla” tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) è diventato da ormai un po’ di tempo un vero e proprio triangolo: nella storica coppia della soap si è inserita a mo’ di triangolo Lara Martinelli (Chiara Conti), una scaltra e subdola freelance che si è sempre più avvicinata a Ferri e che ora aspetta un bambino da lui.

Già sappiamo che proprio Roberto, Marina e Lara saranno presto protagonisti di una trasferta di Upas a Procida (durante la quale conosceremo anche un turista francese che avrà a che fare con la Giordano), ma la trama di questa vicenda prenderà presto una piega molto intrigante e destinata a tenere banco per molto tempo…

Anticipazioni Un posto al sole: Lara evita rivelazioni sul bambino

Tutto inizierà tra pochi giorni per via di qualcosa che Lara farà, o meglio NON farà: la donna, finora sempre pronta a parlare del bambino che aspetta (anche per legare ulteriormente Ferri a sè), inizierà invece a evitare di indugiare troppo sull’argomento. Come mai?

Sarà l’inizio di una storia che – secondo rumors – a un certo punto vedrà probabilmente la Martinelli eclissarsi per un po’ (Chiara Conti è impegnata nelle riprese de Il commissario Ricciardi 2), mentre Roberto e Marina – stando sempre ad alcune indiscrezioni – avranno nuovi problemi di cui occuparsi. E che problemi! Ma di questo parleremo al momento giusto…