Anticipazioni Una vita su Azucena e Guillermo

All’inizio ogni amore genera delle incomprensioni. È proprio quello che succederà ai giovani Azucena Rubio (Judith Fernandez) e Guillermo Sacristan (Julio Peña) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. I due si allontaneranno infatti in seguito ad un piccolo fraintendimento…

Una Vita, news: Guillermo si “dichiara” ad Azucena

Dopo aver finto di essere interessato alla poesia pur di colpirla, Guillermo intensificherà il suo corteggiamento nei riguardi di Azucena nel momento in cui lei verrà lasciata dal fidanzato tramite epistola. Inizialmente, la figlia di Hortensia (Amaia Lizarralde) tenderà a scoraggiare ogni iniziativa del ragazzo, ma sembrerà cambiare idea quando lui si farà assumere come tuttofare nella sua accademia di ballo pur di starle vicino.

Tuttavia, la simpatia dei due giovani verrà messa a serio repentaglio da Pascual (Octavi Pujades), il padre di Guillermo appena arrivato ad Acacias. Dato che sarà ancora in lutto per la morte di Amelia, la donna che sposato dopo la morte della madre di Guillermo (avvenuta mentre lo partoriva), il Sacristan Senior non vorrà che il figlio soffra esattamente come è capitato a lui ed esigerà che si dedichi soltanto ai suoi studi di meccanica, lasciandosi andare ai sentimenti soltanto quando sarà completamente realizzato dal punto di vista professionale.

Una Vita, trame: Guillermo invita Azucena a teatro ma…

Anche se per ordine del padre dovrà rinunciare persino alle lezioni private di algebra di Liberto (Jorge Pobes), Guillermo continuerà a gravitare attorno ad Azucena e deciderà di invitarla a trascorrere una serata a teatro insieme a lui. Neanche troppo a sorpresa, la Rubio accetterà l’invito, ma purtroppo dovrà andare incontro ad un imprevisto.

Vi anticipiamo infatti che, quando ormai mancheranno pochi minuti all’uscita, Azucena dovrà rinunciare al suo impegno con Guillermo perché Hortensia e la zia Rosina (Sandra Marchena) vorranno presentarle un nuovo pretendente. La ragazza manderà quindi un bigliettino al giovane Sacristan per disdire l’impegno, ma il diretto interessato non la prenderà bene…

Una Vita, spoiler: Azucena e Guillermo ai ferri corti!

Eh sì: dato che vedrà Azucena passeggiare per Acacias al fianco del suo “corteggiatore”, Guillermo si farà prendere dalla delusione ed ascolterà un consiglio di nonna Inma (Inma Sancho), che lo spronerà a smetterla di dedicarsi solo ed esclusivamente alla Rubio e a concentrarsi anche sull’evidente interesse che Claudia (Claudia Pellicer), una compagna di ballo di Azucena, ha mostrato per lui.

Seppur non pienamente convinto, Guillermo ascolterà Inma e inviterà Claudia a teatro il giorno successivo, dopo aver cambiato la data dei biglietti già acquistati in precedenza. E, agendo in questo modo, sarà presto servito un nuovo equivoco: Azucena si sentirà presa in giro dal Sacristan quando vedrà che il bel ristoratore l’ha già rimpiazzata con Claudia. Insomma, i malumori nella nascente coppietta non mancheranno…