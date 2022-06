Trame Una vita: spoiler su Liberto

Tra qualche settimana, nelle puntate italiane di Una Vita farà per la prima volta la sua comparsa Pascual Sacristan (Octavi Pujades), padre del giovane Guillermo (Julio Peña) e figlio di Inma Tordera (Inma Sancho). Fin dal suo arrivo, l’uomo non attirerà su di sé le simpatie degli abitanti di Acacias, tranne quelle di Liberto Mendez (Jorge Pobes) con cui instaurerà un rapporto amichevole…

Una Vita, news: Pascual e l’antipatia per Hortensia

Se avete seguito i nostri post precedenti, sapete già che Pascual sarà stato profondamente segnato dalla recente morte di Amelia, la sua seconda consorte. Proprio per questo, il Sacristan non vorrà stringere un rapporto cordiale con ciascuno dei suoi nuovi vicini, anche perché, come confesserà a Liberto, avrà sempre e solo sofferto per amore (dato che pure la madre di Guillermo è morta per via delle complicazioni sorte nel parto).

Di conseguenza, Pascual non vedrà di buon occhio l’avvicinamento tra il figlio e la giovane Azucena (Judith Fernandez), l’unica erede di Hortensia (Amaia Lizzarralde). Quando l’uomo sottolineerà che Guillermo deve prima finire i suoi studi di meccanica, rinunciando così alla Rubio, la sorella di Rosina (Sandra Marchena) si sentirà profondamente offesa dall’ultimo arrivato e deciderà di muovergli guerra!

Una Vita, spoiler: Liberto accetta un prestito da Pascual!

Eh sì: appena scoprirà che si è arricchito grazie ai suoi vasti territori in cui coltiva arance, Hortensia non potrà fare a meno di vessare Pascual in continuazione e comincerà a presentare ad Azucena degli “sgraditi” corteggiatori pur di non dare seguito alla simpatia che la figlia sente per Guillermo.

In tutto ciò, Pascual non attribuirà però a Liberto alcuna colpa sugli atteggiamenti altezzosi della cognata, spesso spalleggiati da Rosina, e gli offrirà il suo aiuto economico quando Mendez lo metterà al corrente del fatto che le Rubio si troveranno costrette a dover vendere la loro casa familiare di Burgos per far fronte ad importanti debiti. Anche se inizialmente tenderà a rifiutare la generosa offerta, Liberto si farà quindi aiutare del nuovo amico, chiedendogli però di non far menzione a Hortensia del prestito…

Una Vita, trame: Hortensia e Pascual; si accende lo scontro…

Ovviamente, Rosina verrà invece informata da Liberto del coinvolgimento di Pascual nella questione economica. La donna giurerà quindi al marito che Hortensia non saprà mai nulla dalla sua bocca, tant’è che le comunicherà che il consorte ha risolto la difficile precarietà rivolgendosi per un prestito ad un vecchio conoscente che ha dovuto lasciare la città per lavoro.

Ma per quanto tempo potrà andare avanti la menzogna? Quel che è certo è che, una volta che avrà nuovamente i soldi in tasca, Hortensia vorrà mettere maggiori distanze da Pascual e la sua famiglia, tanto che gli scontri non mancheranno. E così, partendo da questi presupposti, i telespettatori dovranno cominciare a chiedersi se, in realtà, Hortensia sia in qualche modo attratta da Pascual…