Una vita: ecco RODRIGO, il vero marito di VALERIA | Anticipazioni

Trame soap Una vita: anticipazioni su Rodrigo Lluch

I telespettatori italiani di Una Vita stanno sentendo parlare di lui fin dall’arrivo di Valeria Cardenas (Roser Tapias). Parliamo di Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), il vero marito della falsa sposa di David Exposito (Aleix Rengel Meca). Il chimico farà il suo ingresso nella telenovela nel corso del capitolo 1443. A trovarlo sarà l’astuta Genoveva Salmeron (Clara Garrido)…

Una Vita, news: ecco perché Rodrigo fugge da Aurelio

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, Rodrigo ha per diverso tempo svolto il suo lavoro in alcuni laboratori finanziati da Aurelio Quesada (Carlos de Austria) per la creazione di un gas tossico e mortale con cui il dark man intendeva arricchirsi mettendolo in commercio. Tuttavia, il marito di Valeria ha deciso ad un certo punto di ribellarsi all’uomo, incendiando i laboratori e dandosi alla fuga, ovviamente senza la Cardenas.

A quel punto, Aurelio ha fatto credere alla povera Valeria che il marito era stato aggredito da un gruppo di malviventi che volevano fargli del male, motivo per cui l’ha convinta a fingere di essere sposata con David nell’attesa di potersi ricongiungere al suo legittimo consorte (nascosto, a suo dire, in un luogo sicuro). Tuttavia, la situazione sfuggirà presto di mano al Quesada…

Una Vita, trame: Valeria ama David e…

Dopo che avrà avviato una relazione sentimentale con David, nonostante i sensi di colpa provati per il tradimento ai danni di Rodrigo, Valeria scoprirà presto tutti i tranelli di Aurelio e non vorrà dunque saperne di tornare a fidarsi di lui; dal canto suo, il Quesada vorrà fare il possibile per rintracciare Rodrigo, ossia l’unico a conoscenza della formula per la creazione del gas tossico.

A metterci lo zampino penserà così Genoveva, che tramite il detective privato Cuevas scoprirà che Rodrigo si sta nascondendo in una cittadina tedesca. La dark lady darà quindi ordine al suo uomo di portare il Lluch ad Acacias, sia con le buone e sia con le cattive, e ovviamente riuscirà nel suo intento.

Una Vita, spoiler: Rodrigo arriva ad Acacias!

Nel giro di qualche giorno, Rodrigo sarà quindi ad Acacias e, come personale benvenuto, Genoveva farà sì che l’uomo assista ad un bacio in piena calle Acacias tra Valeria e David, dimostrandogli che la moglie si è già rifatta una vita. Dopo ciò, la Salmeron parlerà con il chimico per convincerlo a farsi avanti per salvare il suo matrimonio e gli proporrà un accordo.

Di che cosa si tratterà? E soprattutto che cosa avrà in mente la cattivissima Genoveva?