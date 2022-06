Trame Una vita: spoiler su VALERIA e DAVID

Fino a quando Valeria Cardenas (Roser Tapias) riuscirà a resistere all’attrazione che sente per il falso marito David Exposito (Roser Tapias)? Nelle prossime puntate di Una Vita, la strana relazione tra i due personaggi si farà sempre più intensa, tant’è che Valeria e David faranno per la prima volta l’amore. Un vero e proprio “colpo di scena” che genererà diverse dinamiche…

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: Genoveva inizia ad essere avvelenata! Ecco da chi…

Una Vita, news: Valeria rischia di essere violentata da Aurelio!

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando David confesserà a Valeria di essersi innamorato di lei. Anche se proverà la stessa cosa, la Cardenas preferirà però troncare sul nascere l’avvicinamento perché non vorrà mancare di rispetto al chimico Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), il vero marito scomparso nel nulla. A quel punto, visto che farà fatica a starle accanto senza desiderarla, l’Exposito deciderà di allontanarsi dalla donna e comunicherà al furioso Aurelio Quesada (Carlos de Austria) che non intende più proteggerla.

Da un lato David lascerà quindi la casa che condivide con Valeria ed andrà a rifugiarsi per qualche giorno nella pensione di Fabiana (Inma Perez Quiros) e Servante (David V. Muro), dall’altro Aurelio approfitterà subito della situazione venutasi a creare e cercherà di violentare la Cardenas, dopo essere rimasto da solo con lei con una scusa. A bloccare il tutto, fortunatamente, penserà David, che non esiterà a prendere a pugni il Quesada e a cacciarlo dall’abitazione, salvando di fatto la “finta” consorte…

Una Vita, spoiler: Valeria e David fanno l’amore!

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: ovviamente, Aurelio vorrà vendicarsi di David perché lo considererà un traditore, ma Genoveva Salmeron (Clara Garrido) lo spronerà a non fare dei passi azzardati perché gli inquirenti non esiterebbero ad arrivare a lui qualora accadesse qualcosa all’Exposito. Tuttavia, col trascorrere dei giorni, Genoveva capirà che, prima o poi, il marito darà il via alla sua vendetta contro il “vicino” e dirà a David di lasciare quanto prima la città, promettendogli che sarà lei a prendersi cura di Valeria.

Inizialmente, David sembrerà dare ascolto alle parole della Salmeron, ma poi cambierà idea in seguito all’ennesimo confronto con Valeria, che culminerà con un bacio appassionato. Fatto sta che i due supereranno la “linea di confine” e faranno per la prima volta l’amore! La passione prenderà quindi il sopravvento, con la Cardenas che tradirà il “disperso” marito Rodrigo…

Una Vita, trame: David decide di raccontare la verità a Valeria

Ma questo a quali tipi di risvolti porterà? Il mattino successivo, Valeria confesserà a David di non provare alcun pentimento per essere andata a letto con lui e si dichiarerà innamorata. Tali parole riempiranno di gioia l’Exposito, che in cuor suo starà già pensando ad un modo per lasciare Acacias al fianco della donna prima che Aurelio decida di colpirlo.

Tuttavia, prima di darsi alla fuga, David non vorrà più mentire a Valeria e deciderà di rivelarle che, in realtà, Rodrigo sta scappando da Aurelio dopo aver distrutto di sua iniziativa la formula per produrre un gas tossico e mortale. Ma come reagirà la Cardenas appena scoprirà che il suo “nuovo amore” è stato complice di Aurelio, nascondendole che il marito in realtà è scappato dopo le minacce del Quesada?