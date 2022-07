La decisione di Steffy Forrester nelle puntate americane di Beautiful

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Steffy Finnegan si troverà a prendere un’importante decisione circa il suo futuro. La giovane Forrester, infatti, si trova da alcune settimane in Europa, nel tentativo di riprendersi dal lutto riguardante la morte di suo marito Finn. Allontanarsi con i suoi figli, tuttavia, non sembra aver sortito gli effetti sperati e Steffy sta cadendo in depressione. La ragazza deciderà così di ricevere un serio aiuto professionale facendosi ricoverare in una clinica psichiatrica.

La vedovanza di Steffy è in realtà solo apparente. Finn è infatti vivo, sebbene indebolito ed ostaggio di Sheila Carter. Risvegliatosi dopo mesi di coma, il giovane si è trovato di fronte la madre biologica, decisa a non lasciare che il mondo scopra che sia vivo, non prima almeno di aver stretto un rapporto tra loro.

Beautiful, spoiler USA: la polizia arriverà a Mike Guthrie?

Poiché la Carter ha salvato Finn da un arresto cardiaco, ritiene di essere colei che gli ha garantito la vita, poco importa se a curarlo sia stata Li Finnegan (finché non è finita nell’oceano durante un inseguimento in auto con Sheila). Il corpo di Li, tuttavia, non è ancora stato trovato…

Ora Finn è consapevole di essere prigioniero di una donna pazza e cercherà una via di fuga: ci riuscirà? Nell’attesa di saperlo, vi anticipiamo che Mike Guthrie (che aveva fatto evadere Sheila) inizierà a temere che la Carter lo metterà in guai grossi. Nonostante gli avesse garantito che fosse cambiata, invece di sparire ha finito per far fuori un’altra persona, Li, e si rifiuta di portare Finn in ospedale. Mike cercherà dunque di convincere Sheila a consegnarsi alla polizia.

Le Autorità, in ogni caso, potrebbero presto arrivare a Mike: quando il vicecapo Baker offrirà loro più informazioni sull’evasione di Sheila, Ridge e Brooke Forrester inizieranno ad intuire l’identità del complice che sta aiutando Sheila!