Harry Wild, la signora del delitto: chi è Jane Seymour, protagonista della nuova serie tv

Su Rete 4 la serie tv Harry Wild, conosciamo l’attrice che interpreta “la signora del delitto”

Proprio da stasera, 12 luglio, inizia su Rete 4 la nuova serie tv gialla Harry Wild, la signora del delitto. L’attrice protagonista, Jane Seymour, è molto conosciuta anche dal pubblico italiano, dato che per molti anni l’abbiamo vista nel telefilm La signora del west (Dr. Quinn, Medicine Woman), che le valse un Golden Globe. Per quei pochi che non dovessero ricordarla, ripercorriamo le tappe della sua carriera attraverso questa scheda diffusa da Mediaset.

Jane Seymour, dopo aver fatto il suo debutto sullo schermo come comparsa, è rapidamente passata a ruoli da protagonista nel cinema e in tv, incluso il ruolo della Bond Girl Solitaire in Vivi e lascia morire, del 1973. Vince il suo primo Golden Globe come migliore attrice con East of Eden (1981) e un Emmy come miglior attrice non protagonista nel film Onassis: l’uomo più ricco del mondo, in cui interpreta Maria Callas. Nel 1993 viene scelta per il ruolo di dottoressa nella serie Dr. Quinn, Medicine Woman, per il quale riceve un altro Globe. Nel 2000 arriva la stella sulla Hollywood Walk of Fame e la nomina a Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico. Oltre alla carriera di attrice, Seymour dà vita alla Open Hearts Foundation e scrive diversi libri per bambini e di auto-aiuto. Con la griffe Jane Seymour Designs crea gioielli, sciarpe, mobili, tappeti, borse, dipinti e sculture.

Come dicevamo, da stasera vedremo la Seymour su Rete 4 nei primi due episodi di Harry Wild. Ecco anticipazioni e trama:

Harry Wild, la signora del delitto – Anticipazioni prima puntata di martedì 12 luglio 2022

Il pensionamento – A seguito di un’aggressione subita, la neo pensionata ed ex professoressa di letteratura Harry Wild passa la notte a casa del figlio Charlie, un agente a cui è stato affidato un caso di omicidio la cui dinamica ricorda a Harry il dramma di un autore poco noto dell’età elisabettiana.

Il video snuff – Sapendo che Harry ha risolto il caso di Kayleigh Connor, una donna la rintraccia per chiederle di indagare sulla misteriosa morte del marito, avvenuta un anno prima e ritenuta un suicidio. Ma Harry non vuole creare altri problemi a Charlie, che per colpa sua sta rischiando il posto…