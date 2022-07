Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la vendetta di ARIANE contro ERIK

Una delle più belle storie d’amore di questa stagione sta per giungere al termine. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) metterà infatti fine alla sua relazione con Erik Vogt (Sven Waasner). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik contro il piano di Ariane

Si erano promessi di sostenersi a vicenda qualunque cosa accadesse. L’odio e l’ambizione di Ariane, però, finiranno per rovinare tutto! Pur sapendo quando Erik abbia sacrificato per lei, la dark lady ha infatti recentemente escogitato un nuovo diabolico piano per mettere le mani sul Fürstenhof: sposare Robert (Lorenzo Patané)! E poco importa se ciò comporterà far soffrire Erik…

Come prevedibile, quest’ultimo è rimasto sconvolto nello scoprire le intenzioni della fidanzata e ha tentato in ogni modo di convincere quest’ultima a rinunciare a quel folle intrigo. Tutto, però, risulterà inutile…

Più determinata che mai ad andare fino in fondo, la Kalenberg farà dunque una scenata pubblica fingendo di separarsi da Vogt. Peccato solo che quest’ultimo non starà al gioco…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane lascia Erik

Deciso ad impedire che la donna che ama lo lasci per buttarsi tra le braccia di un altro uomo solo per il suo patrimonio, Erik deciderà di rovinare sul nascere il piano di Ariane. Come? Rivelando le reali intenzioni della Kalenberg a Cornelia (Deborah Müller)!

Inutile dire che quest’ultima resterà sconvolta di fronte alla rivelazione di Vogt e affronterà immediatamente Ariane, che ovviamente negherà tutto. Grazie al suo leggendario sangue freddo, infatti, la Kalenberg non solo non si scomporrà, ma farà credere alla Holle che le parole di Erik siano state dettate solo dalla gelosia.

Ebbene, benché non del tutto convincenti, le parole della dark lady riusciranno a calmare Cornelia, ma non per questo Ariane potrà passare sopra l’accaduto. Furiosa per il tradimento dell’uomo che ama, la Kalenberg reagirà infatti chiudendo per sempre la loro relazione. E da questo momento in poi i due ex alleati si troveranno su fronti contrapposti…