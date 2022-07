Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la vittoria di CORNELIA

Quando Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) si prefigge un obiettivo, nulla può fermarla. Di fronte ad un legame di vero amore, però, anche la perfida dark lady dovrà battere in ritirata… almeno per il momento! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Patrick vuole separare Robert e Cornelia

Da giorni Ariane Kalenberg non ha che un obiettivo in testa: separare Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) da Cornelia Holle (Deborah Müller) per poi conquistarlo e farsi sposare da lui! Un’impresa che si sta rivelando più ardua del previsto…

Di fronte alla solidità del rapporto tra i due fidanzati, la dark lady ha così deciso di ricorrere ad un’arma a sorpresa: Patrick Krieger (Peter Schorn), ex amante di Cornelia, nonché l’uomo con cui quest’ultima tradì il marito.

Istruito da Ariane, il nuovo arrivato ha dunque iniziato a fare una corte serrata a Cornelia e a provocare Robert nel tentativo di portare Saalfeld e la Holle alla lite. Ci vorrà però ben altro per riuscire a separare due persone che si amano…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelia scopre le bugie di Patrick

Nonostante un’accesa discussione con Robert, infatti, Cornelia non solo resterà con lui, ma chiederà a Patrick di lasciare immediatamente il Fürstenhof e non farsi più vedere. Il risultato? Se l’uomo sembrerà incline ad accettare, Ariane sarà invece di tutt’altro avviso…

Dopo aver invano tentato di provocare una rissa tra Robert e Patrick, la Kalenberg penserà bene di colpire lei stessa quest’ultimo in modo che l’uomo possa poi accusare Robert di averlo picchiato per gelosia! Il piano funzionerà?

Ebbene, inutile dire che Cornelia resterà a bocca aperta quando il suo ex le racconterà che è stato Saalfeld a procurargli un occhio nero. Quando però Robert le assicurerà di non aver mai toccato il rivale con un dito, lei gli crederà…

Determinata a smascherare le bugie di Patrick, la Holle sfiderà dunque quest’ultimo a denunciare Saalfeld alla polizia se davvero le sue accuse sono fondate. Il risultato? Non solo l’uomo rifiuterà di andare dalle autorità, ma ammetterà anche di aver mentito, facendo così naufragare il piano di Ariane. Non ci vorrà però molto prima che quest’ultima pensi ad un nuovo intrigo…