Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: alleato a sorpresa di ARIANE contro CORNELIA e ROBERT

La battaglia per il cuore di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) sta per prendere il via! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) darà infatti il via alla prima fase del suo diabolico piano: separare l’uomo da Cornelia Holle (Deborah Müller). E per farlo si servirà di un complice inaspettato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane lascia Erik

Fino a qualche giorno fa Ariane ed Erik (Sven Waasner) sembravano essere una coppia solidissima, in grado di resistere a qualunque prova. Ora, però, tutto è cambiato! La decisione della dark lady di tentare di farsi sposare Robert per mettere le mani sul Fürstenhof, infatti, ha finito per distruggere il suo legame col fidanzato.

Quando Vogt – giustamente contrario all’idea che la sua amata si getti tra le braccia di un altro – ha provato a fare saltare il piano della Kalenberg raccontando tutto a Cornelia, Ariane si è infatti infuriata a tal punto da decidere di chiudere definitivamente i rapporti con Erik.

Senza più lo scomodo fidanzato tra i piedi, la dark lady potrà dunque concentrarsi sul suo obiettivo primario: conquistare Robert. Per farlo, però, dovrà prima riuscire a separare quest’ultimo da Cornelia…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane vuole separare Cornelia e Robert

Ben sapendo quanto è forte il legame di questa bellissima coppia, Ariane si metterà dunque alla ricerca di qualcosa che sia in grado di creare una crepa nel loro rapporto. E la risposta non tarderà ad arrivare! Come ricorderete, il matrimonio di Cornelia finì anche a causa di un tradimento da parte della donna. Ebbene, quando Ariane lo scoprirà, capirà che l’uomo con cui la Holle ebbe all’epoca una relazione clandestina – Patrick Krieger (Peter Schorn) – potrebbe essere esattamente l’arma che sta cercando!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane si allea con Patrick

Il risultato? Pochi giorni dopo Patrick si presenterà a sorpresa al Fürstenhof con il chiaro intento di conquistare Cornelia. Inutile dire che per quest’ultima si tratterà di un vero e proprio shock, ma la donna chiarirà comunque immediatamente con lo spasimante di non essere disponibile in quanto già impegnata con Robert. Peccato solo che lui non desisterà…

Incoraggiato da Ariane, infatti, Patrick non solo si installerà al Fürstenhof, ma inizierà anche a provocare Robert nella speranza di creare una frattura tra l’albergatore e Cornelia. E a quel punto la nota gelosia di Saalfeld verrà messa a dura prova…