Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: problemi ROBERT e CORNELIA

Hanno affrontato mille ostacoli per stare insieme, tanto che nulla sembrava in grado di dividerli… almeno fino ad ora! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Cornelia Holle (Deborah Müller) affronteranno infatti una grave crisi. E, inutile dirlo, la colpa sarà di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert geloso di Patrick e Cornelia

Da quando ha deciso di conquistare Robert nella speranza di riuscire a farsi sposare e mettere così le sue mani sul Fürstenhof, Ariane ha avuto una sola priorità: separare Saalfeld da Cornelia. E per raggiungere il proprio obiettivo si servirà di un alleato d’eccezione…

Conscia del fatto che l’albergatore ha sempre avuto un grosso problema con la gelosia, la Kalenberg penserà infatti bene di chiamare a Bichlheim Patrick Krieger (Peter Schorn), ex amante di Cornelia nonché l’uomo con cui quest’ultima tradì il marito segnando così la fine di un matrimonio già traballante.

Ebbene, la mossa della dark lady si rivelerà efficace: nonostante i tentativi della Holle di respingere il suo ex, quest’ultimo non demorderà e inizierà a inviarle messaggi romantici in piena notte, scatenando l’ira di Robert!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert ferisce Cornelia

Già roso dalla gelosia, l’indomani Saalfeld verrà abilmente stuzzicato da Ariane, che lo spingerà a cacciare il rivale dal Fürstenhof, portandolo così a scontrarsi con la fidanzata. Ne scaturirà un acceso diverbio durante il quale Robert perderà il controllo e dirà alla fidanzata che non le permetterà di tradirlo con Patrick come da lei già fatto con l’ex marito!

Inutile dire che Cornelia resterà sconvolta dalle parole del compagno, che dimostrerà non solo poco tatto nei suoi confronti (la fine del suo matrimonio segnò profondamente la Holle) ma anche di non avere nessuna fiducia in lei.

E Robert? Fortunatamente l’uomo si renderà velocemente conto di aver commesso un enorme errore ad aggredire la fidanzata in quel modo e si affretterà a porgerle le sue scuse. Peccato solo che lei non ne vorrà sapere di perdonarlo… Ariane sarà dunque davvero riuscita a creare una crepa tra Saalfeld e la Holle?