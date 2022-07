Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: bacio inaspettato tra MAJA e FLORIAN

Che l’amore tra Florian Vogt (Arne Löber) e Maja von Thalheim (Christina Arends) non fosse mai davvero finito lo avevamo capito tutti… tranne i diretti interessati! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, i due protagonisti si riavvicineranno come non era accaduto da mesi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Maja scopre che Florian vuole baciarla

Sono passati mesi da quando Maja e Florian hanno deciso di chiudere la loro storia a causa dei problemi tra le rispettive famiglie. Cancellare dei sentimenti forti come i loro, però, è tutt’altro che semplice! Benché la von Thalheim abbia iniziato una relazione con Hannes (Pablo Konrad), Vogt ha infatti continuato ad amarla come il primo giorno, tanto da arrivare a rischiare la vita per lei.

Come sappiamo, proprio per salvare la sua ex il guardacaccia ha contratto una gravissima infezione che lo sta uccidendo, tanto che per lui sembrano esserci ormai pochissime speranze di sopravvivenza. E così, convinto di avere poco tempo da vivere, il ragazzo ha stilato una lista di “ultimi desideri”… tra cui quello di baciare la sua amata un’ultima volta!

Ebbene, inizialmente solo Hannes verrà a sapere del “sogno proibito” di Florian, ma poi il destino farà cadere la lista degli ultimi desideri di Vogt nelle mani della diretta interessata. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja e Florian si baciano

Inutile dire che Maja resterà profondamente colpita nello scoprire quanto il suo ex tenga ancora a lei nonostante tutto quanto accaduto tra loro. Diversamente da quanto fatto in occasione dell’ultima dichiarazione d’amore di Florian, però, deciderà di non reagire e farà finta di nulla.

La ragazza andrà dunque alla festa di compleanno organizzata dal guardacaccia in occasione del compleanno di Erik (Sven Waasner), finendo per trascorrere con il suo ex dei momenti inaspettatamente spensierati.

Alla fine della festa, però, i due torneranno a casa insieme e tra loro si creerà un’atmosfera magica che li porterà a sentirsi vicini come un tempo. Il risultato? Travolta dai mai sopiti sentimenti che la legano a Florian, Maja finirà per baciare quest’ultimo appassionatamente! E a quel punto tutto cambierà…