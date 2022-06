Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la drammatica diagnosi di FLORIAN

Una delle storyline più drammatiche della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore sta per prendere il via. E al centro ci sarà niente altri che il protagonista maschile: Florian Vogt (Arne Löber)! Nei prossimi giorni per il bel guardacaccia inizierà infatti un incubo senza precedenti…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: GERRY e SHIRIN si avvicinano grazie a un’avventura inaspettata

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian salva Maja e Hannes

Quando si tratta di aiutare gli altri, Florian non si tira mai indietro. E così, quando in pericolo era la donna che ama, il giovane guardacaccia non ha esitato a mettere in gioco la sua stessa vita per trarre in salvo la “sua” Maja (Christina Arends).

Dopo aver vinto la propria fobia per i luoghi chiusi e aver corso il rischio di rimanere lui stesso vittima di ulteriori crolli, Vogt è dunque riuscito a salvare Maja e Hannes (Pedro Konrad), estraendoli vivi dalla caverna in cui erano rimasti intrappolati a causa di un terremoto.

Se la von Thalheim ed il fidanzato se la sono cavata con qualche escoriazione ed un brutto spavento, però, al loro salvatore è andata decisamente peggio…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian si ammala

Come sappiamo, a pochi giorni dalla sua eroica impresa Florian inizierà infatti ad avvertire dei forti dolori alla mano destra, che si era ferito nella caverna durante la sua operazione di salvataggio. E, purtroppo per lui, si tratterà solo dell’inizio!

Con il passare del tempo, infatti, i suoi sintomi continueranno ad aggravarsi, tanto che Vogt avrà continui mancamenti e persino disturbi della vista. Confuso, Michael (Erich Altenkopf) gli prescriverà degli antibiotici a largo spettro nella speranza di riuscire a sconfiggere quella misteriosa malattia che sta debilitando il giovane corpo del guardacaccia. Tutto, però, sarà inutile…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Florian scopre di avere una malattia incurabile

Dopo qualche giorno, infatti, Florian avrà un collasso nella hall del Fürstenhof e verrà trasportato d’urgenza in ospedale. A quel punto i medici decideranno di effettuare delle analisi più approfondite, riuscendo finalmente a scoprire cosa sta colpendo Vogt. Purtroppo, la risposta non sarà quella sperata…

Michael comunicherà infatti a Florian che i suoi sintomi sono causati da un’infezione dovuta ad un batterio molto raro. Così raro che non esiste al momento una cura per contrastarlo. Il nostro protagonista scoprirà così che lo attende un destino crudele: le sue condizioni non faranno che peggiorare conducendolo in breve tempo alla morte! E a quel punto nulla sarà più come prima…