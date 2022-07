Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la scoperta di MAJA

Dimenticare un grande amore non è mai semplice… e Florian Vogt (Arne Löber) lo sa bene! Benché siano passati ormai mesi dalla fine della sua storia con Maja von Thalheim (Christina Arends), il guardacaccia non ha mai dimenticato la sua ex, tanto da esprimere come suo ultimo desiderio quello di baciarla. E non ci vorrà molto prima che lei lo scopra… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian vuole baciare Maja

Da quando si sono conosciuti, Maja e Florian non hanno fatto altro che prendersi e lasciarsi… almeno fino a due mesi fa! Con la comparsa di Hannes (Pablo Konrad), infatti, la von Thalheim sembra aver deciso di chiudere definitivamente con Vogt e iniziare una nuova vita con Fröhlein.

Se la ragazza sembra dunque aver voltato pagina, per Florian non si può certo dire altrettanto. Più innamorato che mai della sua ex, il guardacaccia non ha infatti esitato a rischiare la propria vita pur di salvare quella della sua amata. Ed è stato proprio in tale circostanza che ha contratto l’infezione che lo sta uccidendo.

Ciononostante, non solo Vogt non porta rancore alla von Thalheim, ma ha addirittura inserito nella sua lista segreti degli “ultimi desideri” da realizzare prima di morire quello di poter baciare la sua bella un’ultima volta! E lei?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja scopre il desiderio di Florian

Come vi abbiamo anticipato, il “desiderio proibito” di Florian non resterà in realtà segreto a lungo. Hannes metterà infatti casualmente le mani sulla lista stilata dal “rivale” e, come prevedibile, ne sarà tutt’altro che entusiasta!

Quando Florian gli assicurerà di non avere nessuna intenzione di intromettersi tra lui e Maja, però, Fröhlich si tranquillizzerà e deciderà di non raccontare nulla alla fidanzata. Non ci vorrà però molto prima che anche quest’ultima scopra quanto sta accadendo…

Tutto inizierà quando la von Thalheim aiuterà Gerry (Johannes Hut) a impacchettare un regalo di compleanno per Erik (Sven Waasner), finendo casualmente per vedere il foglio su cui Florian ha scritto i suoi ultimi desideri. Il risultato? Maja resterà profondamente colpita nello scoprire quanto Florian tenga ancora a lei, ma deciderà di non dire nulla a quest’ultimo. Quando poco dopo lo rivedrà, però, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato…