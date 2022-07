Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: un ostacolo tra GERRY e SHIRIN

I rapporti tra suocera e nuora non sono mai semplici, specialmente se la suocera in questione è molto protettiva nei confronti del figlio maschio. Ne sa qualcosa Shirin Ceylan (Merve Çakır) che – a pochi giorni dell’inizio ufficiale della sua relazione con Gerry Richter (Johannes Hut) – si ritroverà a fare i conti con la madre di quest’ultimo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Gerry e Shirin diventano una coppia

Vi avevamo anticipato che quella tra Shirin e Gerry sarebbe stata una storia d’amore molto speciale… e le aspettative non verranno deluse! Fin dal loro primo incontro questi due amatissimi personaggi hanno infatti stretto un legame che diventerà sempre più intenso con il passare del tempo, fino a sfociare in amore!

Se inizialmente i sentimenti erano a senso unico da parte del giovane Richter, con il tempo anche la Ceylan capirà infatti di provare per quel ragazzo così speciale qualcosa che va ben oltre l’amicizia. Peccato solo che nel frattempo entrambi si siano legati con altre persone…

Alla fine, però, il grande amore trionferà: Gerry e Shirin lasceranno i rispettivi compagni e potranno così finalmente diventare una coppia. Happy end arrivato?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Helene è la madre di Gerry

Inutile dire che i primi giorni come freschi fidanzatini saranno indimenticabili per i due, che – nonostante le tensioni con l’ex fidanzato di Shirin – trascorreranno dei bellissimi momenti insieme. Peccato solo che proprio un momento di intimità tra i due innamorati verrà disturbato da un arrivo inaspettato: quello della madre di Gerry!

La donna – Helene (Sabine Werner) – si presenterà infatti a sorpresa a Bichlheim per passare del tempo con i figli e resterà ovviamente a bocca aperta di fronte all’incredibile cambiamento di Gerry: quest’ultimo non solo è molto maturato, ma ha anche una fidanzata al proprio fianco!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Helene si scontra con Shirin

Ebbene, a parole la donna si dirà felice per la crescita del ragazzo, ma nei fatti faticherà a cambiare il proprio atteggiamento iperprotettivo nei suoi confronti. Il risultato? Helene inizierà ad intromettersi nella vita di Gerry, che non solo glielo permetterà, ma la inviterà a trasferirsi da lui!

E Shirin? Inutile dire che quest’ultima non prenderà affatto bene le intromissioni della “suocera” e non crederà molto alla promessa da parte di quest’ultima di tenersi fuori dalla loro relazione. I suoi sospetti, infatti, verranno purtroppo presto confermati…

Quando Gerry avrà un incidente a cavallo, Helene lo costringerà infatti a prometterle di non cavalcare mai più, finendo così per scontrarsi con Shirin. Il risultato? Tra le due donne scoppierà un’accesa lite che rischierà di rovinare per sempre i loro rapporti.

Gerry riuscirà a mediare tra la madre e la fidanzata? Oppure si troverà a dover scegliere da che parte stare?

(Puntate 3864-7, in onda in Germania dall’8 al 15luglio 2022)