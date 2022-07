Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’amore: ricatto per CAROLIN

Nella tradizione di Tempesta d’amore ogni nuovo amore deve affrontare degli ostacoli prima di poter sbocciare. Non faranno eccezione Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) e Carolin Lamprech (Katrin Anne Heß), che nelle prossime puntate tedesche affronteranno una prova che metterà in serio pericolo il loro rapporto. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Michael, Rosalie e Carolin

Quando Michael e Rosalie (Natalie Alison) si sono ritrovati a più di dieci anni di distanza dal loro primissimo incontro, in molti speravano che per questi due amatissimi personaggi fosse finalmente arrivato il momento del lieto fine. Purtroppo, però, così non è stato…

Nella prossima stagione di Tempesta d’amore questa bellissima coppia andrà infatti improvvisamente in crisi a causa dell’ingresso in scena di una vecchia fiamma del medico: Carolin. E i vecchi sentimenti torneranno presto a divampare…

Ebbene, quando Rosalie scoprirà che il fidanzato ha perso la testa per un’altra donna, si vendicherà avvicinandosi ad un affascinante escort di nome Raphael Kofler (Jakob Graf). Quello che doveva essere solo un gioco, però, finirà per trasformarsi in realtà, tanto che Rosalie si innamorerà di Rafael e lascerà il Fürstenhof insieme a lui! E Michael?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Carolin viene ricattata

Inutile dire che la partenza di Rosalie rappresenterà la grande chance di Carolin di poter finalmente vivere alla luce del sole il suo amore per Michael. Purtroppo, però, qualcosa di inaspettato si metterà di mezzo…

La Lamprecht inizierà infatti a venire ricattata da una collaboratrice, che le farà richieste sempre più pesanti, fino ad arrivare a chiederle di rubare dei medicinali oppiacei dall’ospedale usando il passepartout di Michael!

Messa con le spalle al muro, Carolin non vedrà altra scelta se non sottrarre di nascosto la chiave al suo amato e poi introdursi nella clinica travestita da infermiera. All’ultimo istante, però, la sua coscienza avrà la meglio… Sarà così che Carolin non solo rinuncerà al colpo, ma confesserà anche a Michael ogni cosa. Come la prenderà il medico?