Un grandissimo equivoco movimenterà le prossime puntate italiane di Terra Amara: poche settimane dopo il suo matrimonio infelice con Demir Yaman (Murat Ünalmış), Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) crederà erroneamente che il suo amato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) sia morto e cercherà, suo malgrado, di andare avanti con la propria vita…

Terra Amara, puntate: Yilmaz viene arrestato ma evade di prigione

Tutto partirà quando Yilmaz verrà arrestato per l’omicidio di Naci su segnalazione dell’astuta Hünkar (Vahide Perçin), che obbligherà poi Züleyha (incinta) a sposare Demir per far passare come suo il figlio che ha in grembo. Nel momento in cui verrà condannato a morte, Yilmaz riuscirà a fuggire di prigione ma, anche se raggiungerà la tenuta di Hünkar e Demir, verrà subito tramortito da Gaffur Taşkın (Bülent Polat), che lo riporterà nella stazione di polizia affinché venga nuovamente arrestato.

A quel punto, per Yilmaz si riapriranno le porte del carcere: un luogo triste dove incontrerà una persona totalmente sgradita, ossia Veli Erdönmez (Mustafa Açılan), il fratellastro di Züleyha…

Terra Amara, spoiler: Züleyha crede che Yilmaz sia morto, ecco perché…

Quando se lo ritroverà di fronte, Yilmaz non potrà a fare a meno di scagliarsi contro Veli, a cui recriminerà di aver distrutto per sempre la sua felicità e quella di Züleyha quando ha deciso di venderla a Naci per pagare un suo debito di gioco.

Tra i due uomini verrà quindi a crearsi un acceso scontro fisico, che peggiorerà quando Veli svelerà a Yilmaz che ormai Züleyha è la moglie di Demir Yaman (un particolare che lo stesso Veli avrà appreso dopo essersi recato da Hünkar, che lo caccerà dandogli una busta piena zeppa di denaro).

Per via del grande trambusto, diversi reclusi inizieranno a discutere nella cella. Nel giro di qualche minuto si innescherà così un incendio, a causa di una piastra accesa su cui stava cuocendo del caffè che cadrà a terra. La polizia tenterà invano di mettere in salvo tutti i detenuti, ma quattro degli stessi moriranno.

Il mattino successivo, la radio parlerà dell’evento e tra i nomi dei defunti ci sarà erroneamente – o per volere di qualcuno? – anche quello di Yilmaz. Una notizia che procurerà un vero e proprio shock a Züleyha, che perderà i sensi appena ascolterà la news.

Terra Amara, trame: Züleyha è già al settimo mese di gravidanza!

Come proseguirà la storia? In seguito allo svenimento di Züleyha, possiamo anticiparvi che la telenovela verrà caratterizzata da un piccolo salto temporale, motivo per cui i telespettatori ritroveranno la donna già al settimo mese di gravidanza e completamente rassegnata all’idea di avere perso Yilmaz.

Da un lato sarà chiaro che la Altun si sta impegnando ad ogni costo per far funzionare il suo matrimonio con Demir, dall’altro la domestica Saniye (Selin Yeninci) non sarà ancora riuscita ad accettarla e non mancherà di farle alcuni dispettucci. Tuttavia, Züleyha inizierà a tirar fuori un carattere abbastanza tosto e per l’inserviente sorgeranno i primi guai…