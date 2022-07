Spoiler: entra in scena Ali Rahmet Fekeli, un nuovo misterioso personaggio

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, un nuovo personaggio diventerà una vera e propria spina nel fianco per il cattivo Demir Yaman (Murat Ünalmış). I telespettatori dovranno infatti abituarsi al volto di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), un misterioso uomo che avrà più di un conto in sospeso con il violento marito di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek)…

Terra Amara, news: Fekeli conosce Yilmaz

Fekeli verrà introdotto nella storia come un compagno di cella di Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) che instaurerà con lui un rapporto conflittuale, finché non lo salverà da un agguato mortale organizzato per ordine di Demir (che vorrà sbarazzarsi del nemico prima che ottenga la grazia e pensi di poter ritornare nella vita di Züleyha, malgrado lei lo creda morto).

Dopo il salvataggio, Yilmaz inizierà a fidarsi di Fekeli e gli racconterà che, una volta ritornato in libertà, si recherà a Çukurova, dove deve pareggiare i conti con Demir, l’uomo che gli ha rubato la donna che ama con inganni e stratagemmi. Un nome, quello di Demir, che farà storcere il naso a Fekeli, il quale darà l’impressione di conoscerlo da diverso tempo…

Terra Amara, trame: il tentato omicidio di Yilmaz…

La storyline si arricchirà quindi di ulteriori particolari quando Yilmaz uscirà di prigione. Se avete letto i nostri post precedenti sapete già che l’uomo riuscirà a raggiungere la tenuta dei Yaman, ma non potrà vedere Zuleyha perché Demir lo aggredirà e lo ridurrà in fin di vita sparandogli dei colpi nella schiena e facendolo cadere nella acque di un canale. A salvarlo, fortunatamente, ci penserà lo domestica Gülten (Selin Genç), che però rinfaccerà al fratello Gaffur (Bülent Polat) il tentato omicidio di Yilmaz dandogli modo di intuire che l’ha nascosto nei rifugi malconci dei poveri operai.

A quel punto, Demir non esiterà ad incendiare i rifugi quando i dipendenti si rifiuteranno di dirgli dove si trova Yilmaz, ciò mentre quest’ultimo sembrerà sparito nel nulla. Cosa impossibile, dato che si trovava completamente privo di sensi all’interno di un capanno. Chi l’avrà tratto ancora in salvo?

Terra Amara, spoiler: Fekeli converte Yilmaz nel suo “figlioccio”

Possiamo anticiparvi che stavolta il salvatore sarà stato Fekeli, anche lui ritornato a Çukurova per via della grazia ottenuta dopo oltre vent’anni di detenzione. Scortato dall’autista Çetin Ciğerci (Aras Şenol), l’uomo farà visitare Yilmaz da un medico, che farà sì che il giovane si riprenda nell’arco di tre giorni (anche se ovviamente le ferite procurategli dagli spari avranno bisogno di più tempo per guarire).

Appena avrà modo di confrontarsi con lui, Fekeli convertirà dunque Yilmaz in una sorta di “figlioccio” e lo inviterà ad agire con calma se davvero vuole scoprire per quale motivo Züleyha ha sposato in fretta e furia Demir “dimenticandosi” del loro precedente amore e dando al benestante il “figlio della discendenza”. Insomma, la situazione sarà del tutto aperta: ma quale sarà il collegamento tra Fekeli e la famiglia Yaman?