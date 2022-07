Spoiler Una vita: Aurelio continua a perseguitare Rodrigo, il marito di Valeria

Il cattivissimo Aurelio Quesada (Carlos de Austria) riuscirà a produrre il gas tossico che gli serve per arricchirsi ulteriormente? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Una Vita, ossia quando il losco marito di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) farà a Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), il vero marito di Valeria Cardenas (Roser Tapias), una proposta senza via d’uscita…

Una Vita, news: Rodrigo dà ad Aurelio la formula del gas

Già sapete che Rodrigo darà ad Aurelio la formula del gas appena il Quesada minaccerà di uccidere Valeria. Tuttavia, stando al patto stabilito in precedenza, il Lluch pretenderà di ritornare in libertà, perché non vorrà assolutamente aiutare Aurelio a produrre del materiale tossico.

Rodrigo potrà quindi tornare tra le braccia di Valeria, anche se scoprirà suo malgrado che la moglie è davvero innamorata del protettore e amante David Exposito (Aleix Rengel Meca). Intanto, Aurelio darà ordine ai suoi uomini di continuare a seguire il professor Lluch; quest’ultimo, appena se ne renderà conto, andrà dal Quesada in cerca di una spiegazione e lì riceverà una proposta, in realtà obbligatoria…

Una Vita, spoiler: la proposta di Aurelio a Rodrigo

Eh sì: dopo avergli rivelato che il team dei chimici esperti che ha contattato non è riuscito a riprodurre l’efficacia nociva del gas, Aurelio chiederà a Rodrigo di mettersi a capo dell’equipe, chiarendo che in caso di risposta negativa saprebbe certamente come fare per convincerlo del contrario.

Appena Lluch gli dirà che può anche ucciderlo perché tanto sta già soffrendo abbastanza per la “perdita” del suo grande amore, Aurelio comunicherà a Rodrigo che David Exposito presto non rappresenterà più un problema. Un chiaro riferimento al fatto che, stando ad un suo piano, saranno Ramon Palacios (Juanma Navas) e Fidel Soria (Alejandro Siguenza) a farlo fuori attraverso la loro organizzazione “elimina-anarchici”. Il dialogo si chiuderà così, ma in seguito Rodrigo comincerà ad avere una serie di atteggiamenti strani…

Una Vita, trame: Rodrigo ha accettato l’accordo con Aurelio?

Possiamo infatti anticiparvi che, tra una scusa e l’altra, Rodrigo farà in modo di uscire in diverse occasioni dall’appartamento di Valeria situato ad Acacias 38 e, ogni volta che la Cardenas gli chiederà delle spiegazioni, Lluch asserirà di dover sbrigare delle commissioni urgenti. Cosa alquanto strana, dato che in teoria lui non ha nessun tipo di conoscenza in città.

I telespettatori dovranno dunque cominciare a domandarsi se Rodrigo abbia accettato la proposta di Aurelio o se, per lo meno, ci stia pensando. Occhio ai prossimi avvenimenti della storia, dato che riserverà diverse ed imprevedibili sorprese…