Spoiler: l’avvicinamento tra Azucena e Guillermo al centro delle prossime puntate di Una vita

Anche se il rampollo Ángel López-Saldaña (Ismael Abadal) farà di tutto per impedire il loro avvicinamento, Guillermo Sacristan (Julio Peña) e Azucena Rubio (Judith Fernandez) non riusciranno a stare lontani l’uno dall’altra. E così i due, nelle prossime puntate di Una vita, si scambieranno un primo ed intenso bacio dopo che Liberto Mendez (Jorge Pobes) risolverà un grande “equivoco”…

Una Vita, news: Angel fa credere ad Azucena che Guillermo sta ancora frequentando Claudia

Le anticipazioni segnalano che tutto comincerà con Angel, che pagherà la ballerina Claudia (Claudia Pellicer) per baciare Guillermo quando Azucena si troverà nelle loro vicinanze. Il piano pensato dal rampollo andrà a buon fine senza alcun tipo di intoppo, tant’è che la Rubio comincerà a credere che il giovane studente di meccanica sia soltanto un donnaiolo e vorrà fare il possibile per evitarlo, nonostante i forti dubbi che mostrerà la domestica Casilda (Marita Zafra) sulla strana situazione venutasi a creare.

Fatto sta che, dopo aver messo momentaneamente fuori gioco Guillermo, Angel ritornerà alla carica con Azucena, la quale però ribadirà di non essere più intenzionata a farsi corteggiare da lui (ciò per come si sarà comportato da codardo durante un tentativo di rapina avvenuto nel corso di una festa). Inviperito, Angel finirà quindi per insultare Azucena e verrà ascoltato anche da Hortensia (Amaia Lizzarralde) e Rosina (Sandra Marchena), che non lo riterranno più idoneo come ipotetico marito della parente.

Una Vita, trame: Liberto “scagiona” Guillermo

Occhio perciò a quello che succederà in seguito: possiamo infatti anticiparvi che Liberto avrà modo di confrontarsi sia con Azucena e sia con Guillermo su quanto successo e tenderà a credere alla versione del ragazzo, ossia che Claudia l’ha baciato senza il suo consenso. Proprio per questo, Mendez attirerà con una scusa Claudia a calle Acacias e la porterà a confessargli ciò che è davvero successo con il Sacristan.

In pratica, la ragazza ammetterà di essere stata pagata da Angel per baciare Guillermo e si dirà pentita del suo gesto. Le parole in questione verranno ascoltate da Azucena, nascosta in un angolo della piazza su richiesta dello zio. Insomma, grazie a Liberto, la Rubio capirà che Sacristan non le ha mai mentito.

Una Vita, spoiler: il primo bacio di Guillermo e Azucena

Felice per come si sarà concluso il grande inganno, Azucena aspetterà dunque Guillermo a calle Acacias e, senza proferire minimamente parola, lo bacerà sulle labbra, sorprendendolo. Ovviamente, il giovane ricambierà subito il bacio e capirà che finalmente Azucena si fida di lui!

In ogni caso, Pascual (Octavi Pujades) assisterà involontariamente al loro primo e concreto avvicinamento. L’uomo avrà ancora da dire sulla nascita di un’ipotetica relazione tra di loro oppure, visto che si starà avvicinando gradualmente a Hortensia, sarà più mite col suo giudizio?