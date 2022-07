Spoiler Una vita: Josè Miguel avalla una bugia di Ramon, ma poi si sente in colpa e…

Una richiesta in amicizia di Ramon Palacios (Juanma Navas) metterà Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) in seria difficoltà nelle prossime puntate italiane di Una Vita. E tutto avverrà per nascondere le torture che il borghese starà compiendo agli anarchici insieme a Fidel Soria (Alejandro Siguenza)…

Una Vita, news: Fidel e le continue richieste di denaro a Ramon

Già sapete che Fidel chiederà a Ramon una ingente somma di denaro per portare avanti il suo piano per inchiodare gli anarchici alle loro responsabilità. In pratica, Soria avrà bisogno di un appartamento in cui rinchiudere i presunti colpevoli, per poi torturarli insieme ad alcuni suoi scagnozzi.

Per procurarsi i soldi, Ramon chiederà dunque a Josè Miguel di vendere alcuni immobili per conto suo. Un meccanismo che verrà presto scoperto dalla nuora Lolita (Rebeca Alemany), alla quale il Palacios Senior non darà comunque alcun tipo di spiegazione. La situazione, già di per sé complicata, peggiorerà quindi quando Ramon e Fidel saranno ormai coinvolti nelle morti di Leonardo (Hector Otones) e Fausto Salazar (Aitor Campo)…

Una Vita, spoiler: Ramon fa una richiesta a José Miguel

Anche se inizierà a mostrare dei dubbi sulle torture di Fidel, quando quest’ultimo arriverà a picchiare allo sfinimento un ragazzino coinvolto in un presunto nuovo attentato anarchico, Ramon si farà egualmente carico dei finanziamenti e, al fine di giustificare l’ennesimo ammanco, chiederà a José Miguel di fingere di avere alcuni problemi col gioco di fronte a Lolita, motivo per il quale gli avrebbe chiesto un prestito.

Seppur titubante, il Dominguez Senior accetterà tale accordo ma se ne pentirà quasi subito; ciò perché, dopo averlo rimproverato, Lolita non gli darà la minima certezza di non parlarne a Bellita (Maria Gracia). Il peso della bugia non farà dunque dormire sonni tranquilli a Josè Miguel, che alla fine deciderà di vuotare il sacco…

Una Vita, trame: Josè Miguel racconta la verità a Bellita

Eh sì: prima che lo scopra per vie traverse e se la prenda con lui, Josè Miguel confesserà a Bellita di aver mentito a Lolita per conto di Ramon facendole credere di essersi indebitato per colpa del gioco. Anche se non riuscirà a comprendere per quale motivo il Palacios Senior ha voluto che agisse in quel modo, la Del Campo sceglierà di appoggiare il marito e gli dirà che manterrà il segreto con la bottegaia qualora dovesse parlarle dei “debiti”.

In ogni caso, Ramon dovrà presto affrontare un nemico davvero tosto, dato che Aurelio Quesada (Carlos de Austria) scoprirà che è coinvolto nella morte di Fausto Salazar e vorrà utilizzare tale informazione per risolvere una sua controversia personale…