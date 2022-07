Spoiler: Rodrigo di Una vita viene liberato da Aurelio ma assiste a uno “spettacolo” inaspettato!

Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita, Valeria Cárdenas (Roser Tapias) dovrà affrontare un vero e proprio dilemma: seguire ciò che sente per David Expósito (Aleix Rengel Meca) o cercare di ricucire il suo matrimonio, ormai finito, con il chimico Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos)? Una situazione decisamente controversa che coinvolgerà ovviamente anche il cattivissimo Aurelio Quesada (Carlos de Austria)…

Una Vita, news: Rodrigo alla mercé di Aurelio

Già sapete che Valeria deciderà di accantonare i suoi sentimenti nei confronti di David nel momento in cui Aurelio riuscirà a sequestrare Rodrigo e minaccerà di fargli del male, qualora non dovesse aiutarlo a ricreare la formula del gas tossico.

Visto che sarà decisamente in difficoltà, la Cardenas tenterà di chiedere aiuto persino a Lolita (Rebeca Alemany) ma alla fine non avrà il coraggio di essere completamente sincera con lei e si limiterà a dirle che è stata costretta ad agire in determinati modi per il bene delle persone che la circondano, non facendo ovviamente menzione né del suo falso matrimonio con David e né dell’esistenza di Rodrigo.

Una Vita, trame: Aurelio lascia libero Rodrigo…

Tutto questo a quali risvolti porterà? Quando Aurelio arriverà a sequestrare persino Valeria, dichiarando di essere disposto a farle del male, Rodrigo cederà e darà all’equipe dei chimici scelta dal Quesada la formula del gas. Dopo ciò, Lluch rifiuterà però di continuare a lavorare per il marito di Genoveva (Clara Garrido), che a quel punto dovrà fingere di mantenere la parola data e lascerà libero l’uomo.

Da un lato Aurelio raccomanderà ai suoi uomini di continuare a seguire Rodrigo finché non darà loro ordini diversi, da un lato il dottor Lluch non vedrà l’ora di tornare a riabbracciare la sua amata Valeria. Agendo in tal modo andrà però incontro ad un’amara sorpresa…

Una Vita, spoiler: Rodrigo vede un bacio tra Valeria e David e sviene…

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, appena arriverà nel quartiere, Rodrigo assisterà ad un nuovo bacio tra Valeria e David… che gli farà perdere i sensi! Una reazione dovuta al fatto che, nei loro precedenti dialoghi, la Cardenas gli aveva assicurato (mentendo) di non provare alcun interesse sentimentale per l’Exposito.

Rodrigo capirà dunque di essere stato ingannato dalla consorte, sempre più indecisa sul da farsi, e deciderà di andare a fondo con la questione per comprendere se sia lui o David l’uomo con cui Valeria vuole stare. E la trama, partendo da questi presupposti, prenderà delle svolte sorprendenti. Rodrigo si mostrerà un uomo vendicativo oppure farà un passo indietro per consentire a Valeria di essere felice al fianco di David?