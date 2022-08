Beautiful: quella particolare somiglianza con Sheila Carter… | Anticipazioni americane

Spoiler USA Beautiful: Sheila è morta? Tanti dubbi, torna a tormentare i Forrester?

Nelle puntate americane di Beautiful, Sheila Carter tornerà a sfruttare il suo talento nell’arte del travestimento? È quello che lascia immaginare una nuovo foto promozionale diffusa dalla produzione e che immortala una donna, decisamente somigliante ad una Sheila dotata di parrucca, occhiali ed un make up vistoso…

Ricordiamo che, attualmente, la polizia ha dichiarato la donna morta, a causa dell’aggressione da parte di un orso durante la sua latitanza: l’auto e i documenti abbandonati, alcuni capelli, il sangue e soprattutto i resti di un dito medio sembrano confermare la dinamica ricostruita dalle autorità. Ma Sheila è veramente passata a miglior vita?

Beautiful, trame americane: Sheila rivede Deacon Sharpe?

Difficile crederlo, mentre è molto più realistico pensare che la Carter abbia solo inscenato una cruenta dipartita per togliersi la polizia di dosso e, soprattutto, per far abbassare la guardia ai Forrester. Resta da capire dove Sheila trovi le necessarie risorse economiche: per mesi ha vissuto in un albergo e l’ultimo lavoro che le abbiamo visto fare era quello di cameriera a Il Giardino, ormai risalente a qualche anno fa.

Considerazioni economiche a parte, invece che fuggire, Sheila tornerà proprio nel luogo del suo ultimo delitto: Il Giardino, dove per forza di cose si potrebbe incrociare con Deacon Sharpe (che lì lavora). L’uomo non sarà in grado di riconoscere Sheila dietro il travestimento?

Beautiful, news USA: Deacon coinvolto in uno scandalo, si tratta di Sheila?

Ricordate le anticipazioni americane secondo le quali Deacon si risveglierà a letto con una sconosciuta? Ebbene, nuovi spoiler segnalano che Deacon si ritroverà suo malgrado coinvolto in un compromettente scandalo e che ci sarà una “grande rivelazione”.

Che sia proprio la nuova identità di Sheila con cui Deacon, magari ubriaco, trascorrerà una notte? E in tal caso, si accorgerà, poi, delle reali fattezze della signora oppure ci troveremo di fronte ad una vera sosia di Sheila? Oppure gli autori hanno in mente di tenere in sospeso anche i telespettatori, lasciandoci nel dubbio se si tratti davvero della Carter? Lo capiremo prestissimo…