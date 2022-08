Il paradiso delle signore 7, foto-anticipazioni: Gloria in manette al circolo e Ezio a colloquio in parlatorio?

Spoiler Il paradiso delle signore 7: le foto che già infiammano i fan

C’è grande attesa per la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore che inizierà il 12 settembre su Rai 1 e le cui riprese sono in atto agli studios Videa da fine maggio. Questo vuol dire che le prime anticipazioni iniziano ad arrivare, anche quelle riguardanti una delle storyline più amate: quella della capocommessa Gloria Moreau (Lara Komar), in realtà Gloria Morelli in Colombo, latitante e madre segreta della venere Stefania Colombo (Grace Ambrose) nonché legittima moglie di Teresio “Ezio” Colombo (Massimo Poggio).

Il finale di stagione si era chiuso su Gloria che si consegnava ai Carabinieri per impedire a Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) di continuare a ricattare Stefania sulla sua identità (per chi non la ricordasse nei dettagli, qui tutta la sua storia, dal matrimonio con Ezio alla fuga da latitante a Nizza, fino al ritorno a Milano per stare vicino alla figlia Stefania). Ciò aveva dato il via alla curiosità del pubblico: Gloria farà parte della nuova stagione? La si vedrà in carcere o prenderà di nuovo la via della latitanza? Oppure all’inizio della settima stagione, la quinta del daily, la si troverà già fuori a riprendere il suo ruolo di capocommessa?

A garantire la sua presenza sul set era stato a sorpresa il collega Massimo Poggio, interprete del “marito” Ezio, che aveva postato una simpatica story al ritorno della collega, poi confermata da story e video delle “figlie” Grace Ambrose e Gaia Bavaro nei reparti di Trucco & Parrucco.

Due foto inattese ed emozionanti vengono ora ad arricchire la rosa delle opzioni sulla sorte del personaggio.

La prima immortala Gloria in una situazione piuttosto drammatica: la capocommessa – in mezzo a due carabinieri che la trattengono – si trova infatti in manette e certamente non in abito da gran gala, all’entrata del Circolo di cui è presidentessa la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina, con cui la Komar era curiosa di interagire presto, proprio come ci aveva raccontato).

In quale situazione, dunque, Gloria potrebbe essere fuori dal carcere ma in evidente stato di reclusione? Cosa può aver fatto di tanto grave da giustificare addirittura l’uso delle manette? Qualcuno l’ha denunciata, o avrà avuto il permesso di uscire? E Stefania sarà per caso presente e vedrà la propria madre in manette… oppure no?

Come gli spettatori e i lettori più attenti ricorderanno, tra gli spoiler usciti finora c’era quello di un evento molto elegante al circolo – girato nei primi giorni di set – a cui prendevano parte Stefania Colombo e le persone a lei legate, come Irene (Francesca Del Fa), Ezio e la “compagna ufficiale” di quest’ultimo, Veronica (Valentina Bartolo). Che Gloria sia riuscita ad essere presente a una serata importante per Stefania, accompagnata – o lì ritrovata – dalle forze dell’ordine? E di cosa si trattava per portare una madre a rischiare così tanto? Forse della festa di fidanzamento con Marco di Sant’Erasmo (Moise Curia)?

Per i più preoccupati per la sorte della capocommessa, però, arriva la seconda foto-anticipazione, che immortala Ezio in quello che a giudicare dall’immagine sembra un colloquio in parlatorio, piuttosto commosso di fronte a una Gloria di spalle in abito e acconciatura dimessi. Che il generoso sacrificio di Gloria per Stefania sia un passo verso la riconciliazione dei due coniugi Colombo? Sicuramente all’inizio della scorsa stagione nessuno avrebbe immaginato di vedere Ezio così coinvolto nelle sorti della “moglie perduta”, che anzi aveva minacciato di denunciare lui stesso…

In ogni caso, per qualche momento di felicità nel futuro di colei che tutti hanno conosciuto per oltre un anno come “Signorina Moreau” c’è più di una speranza: foto e story uscite sui social raccontano di Gloria libera e nuovamente nelle vesti di capocommessa, mentre Irene (che a inizio stagione oltre al nuovo look avrà un nuovo ruolo prendendo il testimone da Gloria) sembra tornata alla storica divisa da Venere.

Curiosi di saperne di più? Il 27 luglio si è svolta la presentazione stampa della prossima stagione del Paradiso delle Signore in Videa e Tv Soap era presente per voi, con foto e interviste realizzate anche su questo argomento. Continuate a seguirci e ne riparleremo presto…