Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: scoppia l’amore tra ARIANE e ROBERT

Uno dei momenti più attesi e, al contempo, temuti di questa stagione di Tempesta d’amore sta finalmente per andare in onda sui nostri teleschermi. Nelle prossime puntate italiane della soap, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) finirà infatti per innamorarsi di colui che doveva essere per lei una pedina da usare secondo i propri fini: Robert Saalfeld (Lorenzo Patané).

Un avvenimento destinato a cambiare tutto! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane e Robert rischiano la vita

I rapporti tra vittima e carnefice sono sempre complessi… e nessuno lo sa meglio di Ariane Kalenberg! La perfida dark lady ha già dimostrato di essere disposta a tutto per raggiungere i propri obiettivi, anche a fingere di amare l’uomo che più odia al mondo. Ora, però, sarà lei a restare vittima dei suoi stessi piani…

Come sappiamo, la donna ha da tempo deciso di tentare una nuova strada per mettere le mani sul Fürstenhof: sposare Robert Saalfeld. Un’impresa decisamente ardua, ma che non ha scoraggiato la Kalenberg… anzi!

Nella speranza che tra lei e l’albergatore scatti la scintilla, Ariane ha infatti organizzato niente meno che un finto rapimento per costringere l’uomo a passare con lei un periodo di convivenza forzata. Peccato solo che la situazione sfuggirà di mano alla dark lady, che si ritroverà a lottare per la sua vita insieme a Saalfeld!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane si innamora di Robert

Come vi abbiamo anticipato, la Kalenberg perderà infatti la possibilità di comunicare con Erik (Sven Waasner) – suo alleato in questo folle piano – ritrovandosi così completamente persa. Come se non bastasse, Ariane si farà male ad una caviglia, tanto che non potrà più camminare. E sarà allora che accadrà qualcosa di inaspettato…

Invece che abbandonare al suo destino quella donna che ha fatto del male alla sua famiglia per mesi, Robert si prenderà infatti cura di lei, al punto da portarla in braccio fino ad un rifugio. E non è finita qui!

Dopo aver messo la Kalenberg al sicuro, Saalfeld andrà in esplorazione, trovando finalmente una via d’uscita dal bosco in cui si è ritrovato dopo il “rapimento”. Ebbene, invece che pensare a salvarsi la vita, l’uomo tornerà indietro dalla “compagna di sventura” e porterà in salvo anche lei. Un gesto che avrà conseguenze inaspettate…

Ariane resterà infatti così colpita dalla generosità da Robert, da finire per innamorarsi perdutamente di lui! E non si tratterà di un fuoco di paglia: questo sentimento inaspettato stravolgerà infatti per sempre le vite di Robert, Cornelia e della stessa Ariane…