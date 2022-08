Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: gesto eroico di ROBERT

Fino a qualche settimana fa si odiavano, ma ora si scopriranno più uniti che mai. Stiamo parlando di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si vedranno costretti a unire le forze per salvarsi la vita. Una situazione che cambierà tutto tra loro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: il rapimento di Ariane e Robert

Vi avevamo anticipato che Ariane non si sarebbe fermata di fronte a nulla pur di conquistare Robert… e così sarà! Determinata a conquistare l’albergatore e – contemporaneamente – allontanarlo da Cornelia (Deborah Müller), la dark lady ha infatti escogitato un piano tanto ardito quanto diabolico: organizzare un finto rapimento!

L’idea della Kalenberg è quella di costringere Saalfeld a vivere una situazione di pericolo insieme a lei, sperando che le circostanze li portino ad avvicinarsi, esattamente come avvenuto a Christoph (Dieter Bach) ed Eva (Uta Kargel) in occasione del loro incidente aereo. Qualcosa, però, andrà storto…

Se Ariane aveva organizzato tutto in modo da avere sempre la situazione sotto controllo, purtroppo commetterà un errore: il telefono usato dalla donna per comunicare segretamente con Erik (Sven Waasner) e orientarsi si scaricherà. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert salva Ariane

Già preoccupata per la piega inaspettata presa dalla situazione, Ariane si farà anche male ad una caviglia, al punto da non riuscire a camminare. E a quel punto quella che doveva essere solo una messinscena si trasformerà in realtà: la Kalenberg e Saalfeld si troveranno davvero a lottare per la vita!

Ebbene, sarà proprio quando la dark lady penserà di aver fallito su tutta la linea che accadrà quello che la donna aveva sperato fin dall’inizio: invece che abbandonare Ariane al proprio destino, Robert si prenderà amorevolmente cura di lei.

Dopo aver portato di peso la compagna di sventura in un rifugio, l’uomo andrà infatti in esplorazione e, quando finalmente troverà una via d’uscita dal bosco, invece che pensare a salvarsi, tornerà dalla Kalenberg per portarla con sé. Un gesto che cambierà tutto…