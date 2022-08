Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: grave errore di ARIANE

Nota per essere una donna scaltra e diabolica, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) non è certo solita commettere degli errori grossolani. Eppure sarà quello che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando la dark lady si renderà conto di aver sbagliato i calcoli. Un errore che rischierà di costarle molto caro…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane organizza il finto rapimento di Robert

Da settimane Ariane Kalenberg non ha che un pensiero fisso: conquistare Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) a qualunque costo. E, come prevedibile, non si fermerà al primo insuccesso! Dopo il fallimento del suo piano di usare Patrick Krieger (Peter Schorn) per separare l’albergatore da Cornelia (Deborah Müller), la dark lady ordirà infatti un nuovo diabolico intrigo…

Memore della storia di Christoph (Dieter Bach) ed Eva (Uta Kargel) – che si avvicinarono dopo essere rimasti vittime di un incidente aereo – Ariane proverà a ricreare delle circostanze simili: convincerà Robert a partire insieme a lei per un viaggio di lavoro in Romania con lo scopo di organizzare poi un finto rapimento. Il suo piano andrà in porto?

Ebbene, inizialmente tutto sembrerà andare secondo i piani: poco dopo la loro partenza per la Romania, Robert e Ariane si risveglieranno storditi, imbavagliati e senza telefono in una prigione di fortuna in mezzo al bosco. Una situazione che – esattamente come previsto dalla dark lady – li costringerà ad unire le forze…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane e Robert rischiano di morire

Grazie al loro lavoro di squadra i due riusciranno infatti a liberarsi e sfuggire al presunto rapitore, addentrandosi nel bosco. Mentre Saalfeld sarà ovviamente preoccupato per la situazione ma cercherà comunque di essere di sostegno alla Kalenberg, quest’ultima farà solo finta di essere nel panico.

La donna sarà infatti in costante contatto telefonico con Erik (Sven Waasner), che coordinerà tutto dal Fürstenhof. Quello che sembrava essere il piano perfetto, però, rivelerà ben presto di avere un anello debole…

Tutto inizierà quando – dopo ore trascorse a vagare nel bosco – Robert si renderà conto che lui e la compagna di sventura stanno girando in tondo e non hanno dunque idea di dove si trovino. Ariane sarà ovviamente tranquilla in quanto ha con sé il cellulare con cui contatta di nascosto Erik. La attende però una brutta sorpresa…

Quando proverà ad attivare il GPS sull’apparecchio per capire come uscire dal bosco, infatti, si renderà conto che la batteria si è scaricata. Come se non bastasse, poco dopo la donna si ferirà gravemente ad una caviglia… e a quel punto Ariane andrà nel panico: lei e Robert rischiano di morire sul serio!

Riusciranno Saalfeld e la Kalenberg a salvarsi? E quali conseguenze di saranno sul loro rapporto?