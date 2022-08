Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: avvicinamento per FLORIAN e CONSTANZE

Dopo mesi di disperazione, per Florian Vogt (Arne Löber) sembra essere finalmente in vista la luce in fondo al tunnel! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore le condizioni di salute del giovane guardacaccia inizieranno infatti a migliorare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze ruba le medicine per Florian

Ogni persona reagisce in modo diverso di fronte alla notizia di dover presto morire. Nel caso di Florian, ad esempio, la disperazione iniziale ha presto lasciato posto alla rassegnazione. Ormai convinto di aver solo poche settimane di vita, il giovane Vogt ha infatti addirittura allontanato la donna che ama pur di risparmiarle la sofferenza di vederlo spegnersi poco a poco. E non è finita qui!

Quando ha scoperto di essere stato destinato al gruppo di pazienti che riceverà il placebo, Florian si è rifiutato di farsi scambiare con un altro paziente per non dover avere sulla coscienza un’altra persona. I suoi cari, però, non gli permetteranno di morire senza lottare…

Determinata a salvare la vita del suo amato ad ogni costo, Maja (Christina Arends) ha infatti elaborato un piano a dir poco audace: rubare dall’ospedale il medicinale sperimentale in modo che Florian possa assumerlo senza doversi sostituire ad un altro paziente. Per portare a termine la missione, la ragazza avrà però bisogno dell’aiuto di Constanze (Sophia Schiller), che inaspettatamente accetterà!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze e Florian si avvicinano

Sarà così che la giovane avvocatessa di introdurrà nel nosocomio e ruberà le preziose pillole, che consegnerà poi a Florian. Ebbene, come prevedibile inizialmente Vogt resterà sconvolto di fronte all’iniziativa della compagna e rifiuterà categoricamente di assumere la medicina. Quando però la ragazza gli spiegherà che in ospedale sono presenti molte più dosi di farmaco rispetto ai pazienti a cui è destinato, il guardacaccia si lascerà convincere.

Sarà così che Florian inizierà a prendere il medicinale, i cui effetti saranno rapidissimi tanto che nell’arco di poco tempo il giovanotto inizierà a recuperare le energie. Al settimo cielo per la gioia, Vogt festeggerà insieme alla persona che ha reso possibile quel miracolo: Constanze. Quest’ultima, infatti, si guarderà bene dal rivelargli che in realtà l’idea era originariamente di Maja…

Il risultato? Florian e Constanze inizieranno ad avvicinarsi sempre di più, tanto da decidere di fare una gita romantica insieme al lago. L’entusiasmo, però, porterà Vogt ad esagerare, finendo per richiedere al suo fisico più di quanto le sue condizioni di salute gli consentano…