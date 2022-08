Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: brutte notizie per FLORIAN

Non sembra proprio esserci pace per Florian Vogt (Arne Löber). Dopo aver dovuto rinunciare al suo amore per Maja von Thalheim (Christina Arends), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il bel protagonista della diciassettesima stagione riceverà anche una terribile notizia destinata a stravolgere la sua esistenza. Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian usa Constanze per allontanare Maja

Un doppio dramma sta da tempo straziando Florian: amore e salute. Se da un punto di vista affettivo il giovane guardacaccia ha perso la donna che ama, anche a livello fisico le cose sono precipitate: a causa di una rarissima infezione, al ragazzo sono rimaste poche settimane di vita!

Come sappiamo, la scoperta di essere condannato ad una morte prematura ha cambiato le priorità del giovane Vogt, che ha deciso di proteggere Maja da un dolore devastante. E così, quando lei gli ha confessato di amarlo ancora, Florian l’ha respinta nella speranza di regalarle un futuro insieme a Hannes (Pablo Konrad). Tutto, però, è stato inutile…

È stato allora che è entrata in scena Constanze (Sophia Schiller), la sorellastra di Maja. Dopo aver avuto un’avventura di una notte con lei, Florian ha capito che la bella rossa è la sua unica speranza di allontanare definitivamente l’ex fidanzata e ha dunque finto di iniziare una relazione con la nuova arrivata. La situazione, però, gli sfuggirà velocemente di mano…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian non riceverà il farmaco

Nella speranza di convincere dei ricchi benefattori a finanziare la ricerca di una cura per la malattia che lo sta uccidendo, Florian accetterà infatti di accettare davanti a tutti la proposta di matrimonio di Constanze… e poco importa che si tratti solo di una messinscena!

Se Maja resterà sconvolta nel vedere l’uomo che ama promettere amore eterno alla sua odiata sorellastra, l’accaduto sortirà comunque gli effetti sortiti, tanto che la ricerca del Professor Berthold verrà finanziata.

Il risultato? Dopo poco verrà finalmente prodotto un farmaco sperimentale contro l’infezione che sta uccidendo Florian. Una notizia fantastica per il giovane Vogt! Per quest’ultimo, però, è in arrivo l’ennesimo duro colpo: è stato selezionato per ricevere il placebo invece che il farmaco vero e proprio!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Florian rifiuta le cure

Inutile dire che, quando Erik (Sven Waasner) lo scoprirà, andrà su tutte le furie: dopotutto il farmaco è stato sviluppato per suo fratello! E così l’uomo – con l’aiuto di Hannes – metterà il Professor Berthold sotto pressione fino a che quest’ultimo non accetterà di inserire il giovane Vogt nel gruppo di pazienti che riceveranno il vero farmaco.

Tutto risolto? Non proprio! Quando Erik darà la bella notizia a Florian, infatti, quest’ultimo avrà una reazione assolutamente inaspettata: invece che gioire, si infurierà con il fratello, accusandolo di avere ancora una volta usato metodi scorretti e di aver così danneggiato un altro paziente.

E così – pur sapendo di andare incontro a morte certa – Florian annuncerà di voler rimanere nel gruppo sperimentale che riceverà il placebo. Per lui sarà dunque la fine?